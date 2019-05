Avengers: Endgame vicino agli incassi di Avatar

Continua la scalata del successo, anche se leggermente a rilento, per il nuovo film dei fratelli Russo Avengers: Endgame. Infatti, gli incassi si stanno avvicinando pian piano a quelli raggiunti dal film di fantascienza Avatar, diretto da James Cameron.

Continua la scalata del successo, anche se leggermente a rilento rispetto allo sprint iniziale, per l’ultimo film dei fratelli Russo Avengers: Endgame. Gli incassi si stanno avvicinando pian piano al “mostro sacro” del botteghino ovvero il film di fantascienza Avatar, diretto da James Cameron. Il seguito di Avengers: Infinity War, per l’incasso al box office, si è posizionato almeno per il momento al secondo posto. Il film del 2019 diretto dai Russo, potrebbe però spodestare Avatar dal podio, poiché la distanza tra i due film è sempre minore. Avengers: Endgame e Avatar hanno totalizzato un incasso rispettivamente, fino ad ora, di 2,677 miliardi di dollari e di 2,788 miliardi di dollari.

Marvel Studios' AVENGERS: INFINITY WAR .Concept Art

Come si può notare la differenza è veramente poca, anche se non è certo che Avengers: Endgame sia in grado di raggiungere il record che è riuscito a portare a casa il film di fantascienza. A tal proposito, anche il capo analista di Box Office Media, Shawn Robbins, avrebbe affermato che negli ultimi giorni il film degli Avengers avrebbe rallentato la corsa per raggiungere il record di Avatar.

Infatti, nonostante il capitolo finale della saga supereroistica sia ormai nelle sale cinematografiche da cinque settimane e nonostante sia al secondo posto, pare che abbia subito un brusco rallentamento negli incassi. C’è da dire però che la concorrenza che ha affrontato il film di Avatar non è stata uguale a quella del film Marvel che ha infatti dovuto fare i conti con pellicole molto attese dal pubblico quali Detective Pikachu e John Wick 3 – Parabellum, rispettivamente della Legendary e della Lusingate. Shawn Robbins avrebbe affermato:

“Alla fine Endgame potrebbe finire la sua corsa in due modi, circa $10 milioni sopra Avatar o $20 milioni sotto, ma sarebbe davvero sorprendente se la Disney non riuscisse ad ad ottenere il risultato cui sta puntando”.

