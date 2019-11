Ax Battler and Red Dragon Set da Golden Axe – Storm Collectibles

Ax Battler and Red Dragon è la nuovissima action figure dedicata al personaggio di Golden Axe tratto dal videogame e realizzata da Stom Collectibles.

Nei giorni scorsi Storm Collectibles ha annunciato la sua prima action figure proveniente dal videogioco di Golden Axe con uno dei tre protagonisti principali ovvero Ax Battler.

I preordini sono già aperti, visto che l’uscita sul mercato è ormai vicina. Come da tradizione di Storm Collectibles anche questa figure sarà realizzata solamente in plastica senza alcune parti di metallo e completamente snodabile; come sempre ci saranno diversi extra a corredo per dar sfogo alla nostra fantasia sulle pose.

Nella confezione oltre alla figure di Ax troveremo diversi extra tra cui uno molto gradito: il Red Dragon, due visi intercambiabili, 4 paia di mani, una spada e l’effetto della palla di fuoco per il drago.

Red Dragon

Golden Axe è un videogioco prodotto nel 1989 dalla Sega del genere picchiaduro a scorrimento. Il gioco ha un’ambientazione puramente fantasy ed è un mix di stili tra cui: magia, regni fantastici, usurpatori e duelli all’ultimo sangue. La trama principale vede il tiranno Death Adder rapire il re e la pricipessa del regno di Yuria, portando con se anche il simbolo del regno, la Scure d’oro (Golden Axe). Tre eroi dopo l’uccisione del loro amico per mano dell’armata di Death Adder, partono per vendicarsi e di rischiare il tutto per tutto per rovesciare il regno di terrore di quest’ultimo.

Ax Battler

Tra i tre pricipali protagonisti che possimao scegliere all’inizio del gioco per iniziare la nostra avventura troviamo Ax Battler:

Ax è un barbaro armato di spada che vuole vendicare l’uccisione della propria madre fatta giustiziare da Death Adder. Tra i tre personaggi è il più equilibrato del gruppo e possiede la magia della terra.

L’uscita nei negozi della action figure di Ax Battler e Red Dragon è prevista per il primo quadrimestre del 2020 al prezzo di 120.00 dollari.