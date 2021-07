Barbie, Italia Team ed EA7 Emporio Armani supportano le atlete italiane a Tokyo 2020 e la FIAGOP

In occasione dei Giochi Olimpici, Barbie, Italia Team ed EA7 Emporio Armani, Partner del Comitato Italiano Paralimpico, hanno deciso di collaborare per dare vita a una collezione davvero speciale dedicata alle atlete italiane. Sono tre le Barbie create per l’occasione, uniche e originali che indossano capi firmati EA7 Emporio Armani.

L’obiettivo? Le tre Barbie verranno messe all’asta a supporto della FIAGOP – Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica Onlus.

Barbie, Italia Team ed EA7 Emporio Armani uniti per supportare la FIAGOP

FIAGOP Onlus è la Federazione Nazionale delle Associazioni di Genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori o leucemie e riunisce la maggior parte delle organizzazioni presenti su tutto il territorio italiano, Dall’anno della sua fondazione nel 1995, FIAGOP Onlus si è posta l’obiettivo di creare sinergie tra le Associazioni confederate e assicurare una rappresentanza istituzionale sia a livello nazionale che internazionale, presso enti pubblici e privati, allo scopo di migliorare e potenziare i servizi nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica italiana, garantire ai bambini e agli adolescenti malati di tumore o leucemia il diritto alla salute alla buona qualità di vita e alle loro famiglie il sostegno necessario.

Ricordiamo che il CONI supporta l’associazione amplificandone in particolare l’evento «Io corro per loro – Bambini senza cancro» previsto a Milano il 26 settembre 2021 e destinato a sostenere la ricerca scientifica.

Ora, Barbie, la bambola più amata di sempre da tutti i bambini del mondo si unisce a EA7 Emporio Armani, che ha un’identità sportiva caratterizzata da una forte tecnicità e all’Italia Team per celebrare le nostre atlete ma anche per raccogliere fondi per FIAGOP Onlus.

Proprio oggi è stata svelata la prima bambola che indossa naturalmente la divisa dell’Italia Team a Tokyo 2020. L’esclusiva grafica è un omaggio alla cultura giapponese: il Sol Levante, simbolo del Giappone, viene reinterpretato con i colori del Tricolore, mentre la scritta ITALIA, ricreata con caratteri che richiamano la scrittura Kanji, racchiude al suo interno il riferimento al Torii, il tradizionale portale d’accesso a un luogo sacro.

Le altre due bambole saranno rivelate nel corso delle competizioni femminili.

Barbie ha negli anni puntato su nuovi modelli con l’obiettivo di promuovere la diversità e l’inclusione e ispirare il potenziale infinito che c’è in ogni bambina. Grazie a essa infatti, ognuna di loro ha avuto la possibilità di giocare a ricoprire ruoli differenti in ogni ambito e questo progetto è pensato proprio per ricordare alle bambine che possono aspirare a essere tutto ciò che desiderano, anche nello sport.

Queste le parole di Ruth Handler, fondatrice, imprenditrice e pioniera e l’ideatrice della bambola Barbie:

“La mia filosofia è sempre stata quella che attraverso Barbie le bambine potessero immaginare di essere tutto ciò che desiravano. Con Barbie ogni donna ha sempre saputo di avere infinite possibilità di scelta. Dal 1959, Barbie ispira le ragazze a realizzare i propri sogni. Da principessa a presidente, dall’astronauta alla zoologa, non c’è limite che Barbie non abbia superato. Oggi, con oltre 200 carriere in continuo aumento, continua a ispirare il potenziale illimitato che c’è in ogni bambina. Barbie rappresenta una visione più ampia della società per la prossima generazione di ragazze, evidenziando le carriere tipicamente sottorappresentate dalle donne e mettendo in evidenza diversi modelli di ruolo, dicendo alle bambine che “Puoi Essere Tutto Ciò Che Desideri”.

Questo è un progetto altamente valoriale in grado di unire i tre brand sotto il comune obiettivo di ispirare le future generazioni di donne, in linea con i principi dell’Olimpismo e della gender equality promossa dal Movimento Olimpico: impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi e realizzare i propri sogni, nello sport, così come nella vita, al meglio delle proprie possibilità e senza discriminazioni.

Le tre bambole voleranno a Tokyo insieme all’Italia Team, per essere esposte in esclusiva a Casa Italia Tokyo 2020 e poter essere ammirate in tutti i loro incredibili dettagli. Se volete scoprire di più su queste 3 OOAK dolls Barbie guardate il video dedicato al sito di Italia Team.

Recuperate il DVD di Barbie Lago Dei Cigni su Amazon!