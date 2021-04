Barbie celebra il mondo dello sport con Milena Baldassarri

Barbie si fa ancora una volta portavoce dell’empowerment femminile celebrando il mondo dello sport e ispirandosi alla giovane ginnasta Milena Baldassarri. In questi ultimi anni, la missione di Barbie è stata quella di ispirare il potenziale infinito che c’è in ogni bambina. Oggi arriva l’annuncio della scelta della seconda Role Model Barbie dell’anno per l’Italia svelando una bambola OOAK (One Of A Kind) con le sembianze della Baldassarri.

Scopriamo insieme chi è Milena Baldassarri:

Classe 2001, nata a Ravenna, Milena Baldassarri, nonostante la giovane età, è ai vertici della Ginnastica Ritmi­ca da diversi anni. Campionessa italiana, vanta già diverse vittorie e podi in Mondiali, Europei ed eventi internazionali, sia nelle gare individuali sia di squadra. Dopo gli esordi nella città natale a soli cinque anni, nel 2015 viene selezionata nella Nazionale Italiana Juniores. Grazie agli ottimi risultati, nel 2017 Milena debutta in un torneo internazionale nella cate­goria seniores salendo subito sul podio per ben tre volte. L’argento e il bronzo ai Mondiali di So­fia del 2018 la consacrano come una delle atlete di riferimento del panora­ma nazionale ed internazionale della ginnastica ritmica, diventando peraltro la prima italiana a vincere almeno una medaglia d’argento in un evento indi­viduale ai Campionati del Mondo del­la disciplina.

Per celebrare questo evento, Barbie ha anche creato un video promozionale che potrete vedere a questo link. Il video mostra come sia meraviglioso dedicarsi allo sport ma anche quanta fatica e impegno richiedano gli allenamenti costanti volti al raggiungimento di un obiettivo più grande, quello della realizzazione di se stessi.

Questa operazione di Barbie è mirata a limitare quello che è il Dream Gap degli ultimi anni, ne è un esempio la serie di bambole Barbie Carriere Iconiche (disponibile per l’acquisto online) . “Diverse ricerche internazionali hanno identificato che a partire dai 5 anni, le bambine sono meno propense rispetto ai maschi, a considerarsi brillanti e di successo e iniziano a perdere fiducia nelle proprie capacità. Stereotipi culturali, pregiudizi impliciti e le rappresentazioni a cui sono esposte attraverso i media rafforzano ulteriormente questa problematica”.