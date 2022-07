La situazione attorno alla vicenda Ezra Miller continua a diventare sempre più caotica ogni giorno che passa. In molti si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro dell’attore all’interno del DCEU, e non solo, ma a quanto pare la Warner è decisa a non cambiare i piani: The Flash uscirà ugualmente nelle sale, nonostante tutte le ultime controversie.

The Flash uscirà ugualmente al cinema

Il report arriva direttamente da Variety, secondo cui la major americana sarebbe dubbiosa nel far uscire il film soltanto su HBO Max. La paura è quella di non riuscire a recuperare i 200 milioni di dollari spesi per la produzione.

In molti pensavano che Ezra Miller sarebbe stato rimosso dal film e rimpiazzato con un altro attore, come accaduto con Kevin Spacey dopo gli scandali che lo hanno coinvolto, ma rigirare le intere scene di The Flash era un’impresa impossibile.

Di recente l’attore è stato accusato di violenza fisica da una donna in Germania, che ha raccontato del loro incontro a Berlino avvenuto a febbraio. Ma non è tutto, perchè un altro testimone ha voluto raccontare la sua versione dei fatti riguardante il video virale tra Ezra Miller e una donna in Islanda, nel 2020. Ma non è tutto, perchè a marzo era stato arrestato alle Hawaii, poi rilasciato su cauzione.

Un barista di nome Carlos Reynir ha dichiarato di aver provato a fermare Ezra Miller, ma di essere stato quasi soffocato durante le colluttazioni. The Flash, ormai da tempo in un limbo produttivo, uscirà nelle sale il 23 giugno 2023 anzichè quest’anno.