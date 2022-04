Nonostante le ultime vicissitudini con Ezra Miller, Warner Bros non ha alcuna intenzione di spostare ulteriormente l’uscita di The Flash nè di rimpiazzare l’attore. In occasione del CinemaCon è stato mostrato un nuovo footage del film e, a detta dei presenti, il Batman di Michael Keaton è stato ringiovanito digitalmente.

Il Batman di Michael Keaton è stato ringiovanito con la CGI

Si tratta di una tecnica particolarmente utilizzata negli ultimi anni in quel di Hollywood, soprattutto nel mondo dei cinecomics: basti pensare a Kurt Russell in Guardiani della Galassia Vol.2 e a Samuel L. Jackson in Captain Marvel. Michael Keaton, dunque, tornerà a indossare i panni del cavaliere oscuro dopo 30 anni dalla sua ultima apparizione in Batman Returns di Tim Burton.

Nel footage mostrato al CinemaCon, inoltre, i presenti hanno potuto dare una prima occhiata alla sua Batcaverna e a numerosi costumi che potrebbe indossare nel corso del film. Confermata anche la presenza di un Batcycle, una prima assoluta per il Batman di Keaton, e numerosi riferimenti all’iconico film del 1989.

L’uscita di The Flash rimane fissata al 23 giugno 2023. Nel cast del film diretto da Andy Muschietti troviamo anche Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Sasha Calle in quelli di Supergirl e Michael Shannon nuovamente in quelli del Generale Zod. The Flash sarà basato sulla celebre storyline dei fumetti Flashpoint e vedrà Barry Allen alle prese con i viaggi nel tempo.

Confermato anche il ritorno di un altro Batman, quello di Ben Afflek che, a meno di cambiamenti futuri, dovrebbe apparire per l’ultima volta in un film targato DC Comics. Keaton, invece, dovrebbe rimanere una figura centrale del futuro universo cinematografico, apparendo anche in Batgirl (che potrebbe uscire al cinema) e in altri progetti. Un ruolo alla Nick Fury della Marvel.