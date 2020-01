Batman Beyond, la nuova “Sixth Scale” prodotta da Hot Toys

Batman Beyond è la nuova figure in scala 1/6 di Hot Toys – il noto produttore di figures – per la sua linea di successo “Video Game Masterpiece” tratto dal Videogioco di successo Batman Arkham Knight. Questo personaggio all’interno del gioco è una skin utilizzabile che si ispira al fumetto Batman Beyond, ovvero il Batman del futuro.

Nel futuro di Batman Beyond il mantello viene indossato dal ragazzo di nome Terry McGinnis, un giovane studente della Gotham High. Sotto la guida di un Bruce Wayne ormai in pensione Terry viene scelto per vestire i panni del crociato incappucciato. Terry dovrà vedersela con nuovi e vecchi nemici di Batman alternando la lotta al crimine con la vita di un teenager qualsiasi.

Mentre nel fumetto la nuova Batsuit è una sorta di costume tecnologico adattabile la skin da cui prende spunto il videogioco appare molto più massiccia e corazzata, dal design inedito e originale. Batman è vestito di abiti scuri e futuristici con l’emblema del pipistrello totalmente rosso, come gli occhi del cappuccio e parte della cintura. La figure sarà alta circa 35 cm con un corpo completamente articolato, grazie agli oltre 30 punti di articolazione, sarà vestito con abiti di stoffa ed elementi in pvc che costituiranno la corazza del Batman Beyond. Non mancheranno ovviamente gli accessori composti da numerose armi e parti intercambiabili come le mani alternative. Il piedistallo incluso nella confezione sarà dotato di un braccio regolabile con pinza per poter esporre Batman anche in volo insieme al suo mantello.

Batman Beyond sarà disponibile dal mese di Dicembre 2020 ad un prezzo suggerito di 260 euro, disponibile sia sul sito Sideshow che tra i vari negozianti italiani. Decisamente un bel pezzo da aggiungere alla vostra collezione di action figure.