Batman Beyond, l’incredibile nuova statua di Sideshow

Batman Beyond è la nuova proposta Sideshow Collectibles per la serie Premium Format Figure. Questa serie di statue rappresenta personaggi del mondo dei fumetti e film rigorosamente in scala 1/4.

Batman Beyond è la nuova proposta di Sideshow Collectibles per la serie Premium Format Figure. Questa serie di statue rappresenta personaggi del mondo dei fumetti e film rigorosamente in scala 1/4. La statua di Batman, scolpita dall’artista Daniel Bel, sarà alta 53 cm e peserà poco più di 6 kg – realizzata ovviamente in resina – sarà una valida aggiunta alla vostra collezione se siete fan del Batman del futuro.

Batman Beyond, nome con il quale è conosciuto Terry McGinnis, il nuovo Batman, è una serie a fumetti della DC Comics basata sulla serie animata Batman of the Future. “…Il futuro oscuro della leggendaria serie animata arriva nel DCU in una miniserie di sei numeri, con Terry McGinnis, il giovane successore di Bruce Wayne come Batman, che affronta un nemico resuscitato – un misterioso assassino dal passato del Cavaliere Oscuro! Ritornano facce familiari, nuovi alleati e nemici vengono alla luce, mentre la partnership tra Terry e Bruce – per non parlare di Terry e di Bruce stessi – potrebbe non sopravvivere!…”

Batman Beyond Premium Format presenta una Batsuit completamente scolpita con dettagli della muscolatura e vari pattern per riprendere gli elementi corazzati e tattici del suo costume. Come erede dell’eroico mantello di Bruce Wayne, Terry McGinnis indossa una cintura argentata ed è dotato di ali rosse. Ali che emergono solamente al bisogno a differenza del vecchio mantello di Batman. Di grande effetto è il simbolo di pipistrello rosso sul petto, che do na al personaggio un aspetto decisamente high-tech. Questa statua, caratterizzata da una posa altamente dinamica, presenta anche elementi molto dettagliati come le fiamme che fuoriescono dal costume.

L’edizione esclusiva della figure Batman Beyond Premium Format include un un volto alternativo con un design che richiama maggiormente la serie animata. Attualmente è in preordine su Sideshow al prezzo di 595 Dollari con uscita stimata per il mese di Agosto 2020.