Non si può discutere sul fatto che The Dark Knight Returns, una delle opere seminali di Frank Miller, abbia cambiato il panorama fumettistico e non solo. La sua popolarità e ancora oggi intatta e, proprio di recente, la copertina variant dello storico fumetto di Batman è stata venduta a una cifra milionaria da capogiro.

La cover di The Dark Night Returns è stata venduta a una cifra milionaria

Il 16 giugno la cover è stata venduta all’asta per quasi 2,5 milioni di dollari durante la Heritage Auctions. Un cimelio da collezione che testimonia l’impatto culturale generato dal fumetto. La copertina in questione ritrae l’iconica immagine di Batman in aria dinnanzi a un fulmine.

Si tratta della prima cover di un fumetto DC a essere stata venduta per oltre 1 milioni di dollari. Il precedente record apparteneva al numero 251 di Batman del 1973, di Neal Adams, dato via per ben 600mila dollari nel 2019. Parlando invece di fumetti veri e propri, una copia di Batman #1 è stata venduta nel 2021 per ben 2,2 milioni di dollari.

The Dark Knight Returns, serie a fumetti scritta da Frank Miller e pubblicata nel 1986, è considerata una delle opere più importanti del panorama nonchè una delle principali fonti di ispirazione che ha portato Zack Snyder a realizzare Batman v Superman. La versione del cavaliere oscuro interpretata da Ben Affleck, infatti, è stata fortemente influenzata da quella del noto fumettista.

The Dark Knight Returns è stato anche oggetto di un adattamento animato vietato ai minori, uscito nel 2013 e diviso in due parti. Un lavoro certosino, apprezzato da critica e pubblico, che ha visto Peter Weller prestare la voce a Batman e Michael Emerson a Joker. Nel 2019 Miller ha deciso di tornare a rivisitare l’universo da lui creato con Dark Knight Returns: The Golden Child, dove hanno fatto la loro comparsa anche Donald Trump e Greta Thumberg.