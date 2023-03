Ben Affleck ha recentemente chiarito, nel modo più diretto possibile, che non ha nessuna intenzione di dirigere i prossimi film dei DC Studios e di James Gunn. Il suo punto di vista, molto probabilmente, deriva dalle esperienze precedenti in termini di cinecomic, avendo comunque accumulato ore sui set di Warner Bros. nelle vesti di Batman, dando un’occhiata da vicino al loro modus operandi.

Ben Affleck

Ben Affleck non vuole dirigere film per James Gunn

Durante un’intervista con l’Hollywood Reporter, Ben Affleck si è messo a riflettere sulla sua carriera passata, anticipando anche qualche dettaglio inedito e dichiarazione nei confronti del futuro, e dei progetti attualmente in corso. Quando, però, gli è stato della possibilità di dirigere un film dell’attuale DCU di James Gunn, l’attore e regista ha escluso la possibilità senza troppi giri di parole:

Non ho nessuna intenzione di dirigere qualcosa per la DC di [James] Gunn. Assolutamente no. Non ho niente contro di lui. È una bravo ragazzo, sicuramente farà un ottimo lavoro. Semplicemente non vorrei ritrovarmi, a un certo punto, a dirigere nel modo in cui lo stanno facendo. Non mi interessa.

Nella stessa intervista Ben Affleck ha parlato anche di quello che ha provato nel lavorare al fianco di Zack Snyder (anche se ovviamente come regista aveva un metodo lavorativo differente da quello di James Gunn), raccontando nello specifico le sensazioni nel ritornare sul set con Zack Snyder’s Justice League (che potete recuperare su Amazon). Il suo timore sta nel fatto che vede in quelle storie un certo grado di ripetitività:

Il fatto è che quelle storie sono diventate in qualche modo ripetitive per me e meno interessanti.

La domanda di THR non è stata casuale, dato che qualche mese fa James Gunn aveva accennato alla possibilità di far dirigere un nuovo film DC a Ben Affleck, anche se si trattava di un’idea che non aveva trovato conferma da ambo le parti. Queste ultime affermazioni di Affleck sembrano cancellare definitivamente un’ipotesi del genere.