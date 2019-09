Birds of Prey: il teaser sarà mostrato solo al cinema

Birds Of Prey: il teaser trailer del nuovo film con Margot Robbie non sarà rilasciato online ma solo nelle sale cinematografiche prima di IT capitolo 2

Brutte notizie per i fans di Harley Quinn e della DC Comics: poche ore fa è stato annunciato che il teaser trailer del nuovo film Birds of prey con protagonista Harley Quinn interpretata da Margot Robbie, non sarà rilasciato online ma direttamente al cinema prima delle proiezioni di IT capitolo 2.

All’nizio del teaser possiamo vedere dei palloncini rossi (richiamo a Pennywise) che salgono verso l’alto e una figura nell’ombra avvicinarsi sempre più allo schermo rivelandosi alla fine essere Harley Quinn. Il teaser prosegue mostrandoci in azione le altre componenti del team, ovvero Black Canary, Oracle e la Cacciatrice. Notiamo per pochi secondi anche la presenza di Roman Sionis (Black Mask), interpretato da Ewan McGregor.

Il nuovo film targato DC Comics riunisce un nuovo team contro il crimine tutto al femminile, capitanato da Harley Quinn dopo averla vista al debutto sullo schermo in Suicide Squad.

Nel frattempo sono iniziate le riprese aggiuntive che andranno ad aggiustare alcune scene che non hanno pienamente convinto durante la proiezione di test che verranno supervisionate da Chad Stahelski (regista di John Wick).

Cast

Il film sarà diretto da Cathy Yan con la sceneggiatura scritta da Christina Hodson e nel cast saranno presenti: Harley Quinn (Margot Robbie), Black Canary (Mary Elizabeth Winstead), Cacciatrice (Jurnee Smollett-Bell), Cassandra Cain (Ella Jay Basco), la detective Renee Montoya (Rosie Perez), Maschera Nera (Ewan McGregor) e Victor Zsasz (Chris Messina) come villain.

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) è stato confermato che uscirà a febbraio 2020 nelle sale Americane, mentre in Italia non è ancora stata annunciata una data ufficiale.