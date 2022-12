Warner Bros Home Entertainment ha annunciato che Black Adam, il nuovo film di Collet-Serra con protagonista Dwayne Johnson, è disponibile finalmente disponibile in streaming grazie all’Home Premiere Digitale. Siete pronti ad assistere al primo lungometraggio in assoluto che esplora la storia del Supereroe DC? Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo!

Foto: ©Warner Bros

Dove e come vedere Black Adam in streaming

Il lungometraggio targato DC è quindi disponibile per l’acquisto e il noleggio in Home Premiere Digitale su:

Guarda i primi 10 minuti di Black Adam completamente Gratis

Warner Bros, oltre ad portato in streaming il film su moltissime piattaforme, ha inoltre reso disponibile GRATUITAMENTE sul suo canale YouTube ufficiale i primi 10 minuti di Black Adam! Quale occasione per farsi un’idea del lungometraggio nel caso ci fossero ancora dei dubbi?

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

A proposito del film – Il cast e la produzione

Nel lungometraggio Black Adam, direttamente ispirato all’omonimo personaggio dei fumetti, vediamo Dwayne Johnson recitare nel ruolo di protagonista al fianco di Aldis Hodge nei panni di Hawkman (noto anche per City on a Hill e Quella notte a Miami). Nel cast di professionisti troviamo poi anche Noah Centineo nei panni di Atom Smasher (noto per aver lavorato a Tutte le volte che ho scritto ti amo); e Sarah Shahi in quelli di Adrianna, presente anche nel cast di Sex/Life e Rush Hour – Missione Parigi. La lunga lista prosegue poi con il nome di Marwan Kenzari nei panni di Ishmael (noto anche per Assassinio sull’Orient Express e La Mummia); Quintessa Swindell nei panni di Cyclone (nota anche per Voyagers e Trinkets), Bodhi Sabongui veste il ruolo di Amon (noto anche per A Million Little Things) , mentre infine Pierce Brosnan interpreta il Dr. Fate (noto anche per il lavoro fatto con i franchise di Mamma Mia! e James Bond).

Black Adam è diretto da Collet-Serra su una sceneggiatura di Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani. Il lungometraggio cinematografico è direttamente ispirato da una screen story degli stessi Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, ed è basato sui personaggi dell’universo DC. Bill Parker e C.C. Beck sono creatori del film mentre nel ruolo di produttori troviamo i nomi di Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia e Dany Garcia, con Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter, Chris Pan, Eric McLeod, Geoff Johns e Scott Sheldon.

Vi ricordiamo inoltre, nel caso siate collezionisti amanti anche delle copie fisiche, che Black Adam è attualmente disponibile per l’acquisto anche su Amazon in edizione Home Video in 4K Ultra HD.