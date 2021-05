Black Clover 291: il nuovo incantesimo di Magna

L’intensa seconda fase dei combattimenti contro la Triade Oscura del Regno di Spade del manga di Black Clover, scritto e disegnato da Yuki Tabata, e pubblicato in Italia da Planet Manga, continua con il capitolo 291 e questa volta i riflettori sono puntati su Magna Swing e Zora Ideale. In precedenza infatti la storia si era concentrata sulla battaglia di Asta contro Lilith, la quale si era fusa con il demone Naamah in modo da accrescere ulteriormente il suo potere.

Questo non aveva fermato Asta che invece ha dimostrato ancora una volta le sue grandi potenzialità sconfiggendo il temibile attacco del demone chiamato Sole Gelido insieme a Liebe.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU BLACK CLOVER 291!

Per la prima metà dell’arco narrativo del Regno di Spade, Zora Ideale e Magna Swing erano scomparsi dalla serie poiché impegnati in un duro allenamento, da soli, perché Magna era ritenuto troppo debole per allenarsi utilizzando gli stessi metodi degli altri. Durante quell’allenamento Magna aveva sviluppato un nuovo brutale incantesimo noto come Soul Chain Death Match.

Black Clover 291 vede Magna piombare per salvare Jack lo Squartatore da Dante, il quale palesa estrema sicurezza nel suo potere, tanto che afferma con certezza che nemmeno loro due insieme sarebbero stati in grado di sconfiggerlo. Questo perché non posseggono armi Anti Magia o altre magie Arcane. Magna allora lo corregge, dicendo che lo avrebbe combattuto da solo. Naturalmente Dante ride della sua sicurezza e minaccia Magna per averlo preso in giro.

Magna però sapeva che sarebbe stato il più debole a combattere contro la Triade Oscura e su questa convinzione aveva sviluppato l’incantesimo, Soul Chain Death Match. Il nuovo incantesimo funziona attraverso il lancio di una palla di fuoco che, quando colpisce l’avversario, crea un cerchio magico che genera una catena di fuoco. La catena si connette all’anima dell’avversario permettendo di dividere equamente il potere magico totale dell’utente e dell’avversario. Per questo l’incantesimo permette a un mago debole come Magna di affrontare un avversario più forte.

Grazie a questo gli attacchi di Magna diventano efficaci e riesce a provocare danni a Dante, attraverso un tirapugni fatto di fiamme. Il capitolo si conclude così, quindi l’esito della battaglia rimane ancora incerto. Magna ha però dimostrato un’incredibile intelligenza e una forza di volontà pari a pochi.

Black Clover – l’anime e il manga in Italia

In Italia il manga di Black Clover, scritto e disegnato da Yuki Tabata e ancora in corso di serializzazione su Weekly Shonen Jump, è pubblicato da Planet Manga. Sempre Planet Manga pubblica Black Clover Quartet Knights, manga spin-off tratto dall’omonimo videogioco uscito per PlayStation 4 che si è concluso lo scorso anno in Giappone. Sono in arrivo inoltre anche i light novel della serie.

L’anime di Black Clover viene trasmesso in simulcast con il Giappone su Crunchryoll.

Eccovi la sinossi della serie:

In un mondo permeato di magia, due neonati, Asta e Yuno, vengono abbandonati sugli scalini di una chiesa. Yuno possiede un potere magico straordinario, mentre Asta è l’unica persona al mondo senza alcun talento magico. A quindici anni, sostengono la prova che li porterà a ricevere il loro grimorio, un libro di magia che serve ad amplificare i poteri del proprietario. Yuno ottiene un grimorio estremamente raro, ma a sorpresa anche Asta riceve un grimorio… particolare. I due amici e rivali sono pronti a sfidarsi per diventare Imperatore Magico. Non arrendersi mai, questa è la vera magia!

Black Clover è sviluppato da Studio Pierrot. Nello staff figurano: Tatsuya Yoshihara (Monster Musume, Yatterman Night, Muromi-san, Long Riders!) alla regia; Kazuyuki Fudeyasu (Is the order a rabbit?, Tantei Opera Milky Holmes, Yatterman Night) alle sceneggiature; Itsuko Takeda (Ristorante Paradiso, Level E, Blue Drop) e Kumiko Tokunaga (Kingdom) al character designer; Minako Seki (The Silver Guardian, Kingdom) alla colonna sonora.

Lanciati all’avventura con i protagonisti di Black Clover con il gioco per PlayStation 4, Black Clover: Quartet Knights disponibile su Amazon!