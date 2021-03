Crunchyroll annuncia il palinsesto della Primavera 2021

Nella tarda serata di ieri, Crunchyroll ha annunciato il palinsesto della Primavera 2021. La piattaforma ha confermato alcuni degli annunci fatti nelle scorse settimane con alcune importanti aggiunte fra cui spiccano Tokyo Revengers e My Hero Academia Stagione 5 andando a delineare un palinsesto come sempre estremamente ricco ma in cui a quanto pare mancano ancora ben 4 serie per essere completato e che sicuramente verranno annunciate a breve!

Andiamo ad esamire nel dettaglio il Palinsesto della Primavera 2021!

Crunchyroll – il palinsesto della Primavera 2021

MY HERO ACADEMIA SEASON 5

Studio: BONES

Airtime: Da annunciare

THE SLIME DIARIES

Studio: 8 Bit

Airtime: Da annunciare

Guarda! Un diario di slime! Divertiti con le avventure quotidiane di Limur e dei suoi amici in “The Slime Diaries”!

TOKYO REVENGERS

Studio: Liden Films

Airtime: Da annunciare

Takemichi Hanagaki è un libero professionista che ha raggiunto la massima disperazione nella sua vita. Scopre che l’unica fidanzataa che ha avuto e con cui è uscito alle scuole medie, Hinata Tachibana, è stata uccisa dalla spietata banda dei Tokyo Manji. Il giorno dopo aver saputo della sua morte, è in piedi sulla banchina della stazione e viene spinto sui binari dalla folla. Chiude gli occhi convinto di morire, ma quando li riapre, scopre di essere tornato indietro nel tempo di 12 anni. Ora che è tornato a vivere il suo periodo più bello, Takemichi decide di prendersi una rivalsa sulla vita salvando la sua fidanzata e cambiando se stesso da cui stava scappando.

HIGEHIRO: AFTER BEING REJECTED, I SHAVED AND TOOK IN A HIGH SCHOOL RUNAWAY

Studio: project No.9

Airtime: Da annunciare

Una notte, un impiegato di nome Yoshida incontra una studentessa scappata di casa di nome Sayu. Visto che la ragazza non aveva altro posto dove stare, Yoshida decide di ospitarla.

I’VE BEEN KILLING SLIMES FOR 300 YEARS AND MAXED OUT MY LEVEL

Studio: Revoroot

Airtime: Da annunciare

Dopo essere morta di superlavoro nel mondo reale, mi sono reincarnata come strega immortale e ho passato 300 anni a godermi la vita, ma ad un certo punto sono arrivata al livello 99! Tutti quegli anni passati a uccidere gli slime per guadagnare i soldi per pagare le bollette mi hanno dato un sacco di punti esperienza… Si sono sparse voci sulla strega di livello 99 e adesso cosa succederà alla mia bella vita?

KOIKIMO

Studio: Nomad

Airtime: Da annunciare

Koikimo è basato sull’omonimo manga di Mogusu, pubblicato su Ichijinsha’s Comic POOL dal 2015.

JORAN THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD

Studio: Bakken Record

Airtime: Da annunciare

Anno 1931. Il principe Tokugawa Yoshinobu ha 94 anni e detiene il controllo assoluto del Giappone. I resti della cultura dell’era Meiji sono visibili in tutte le città, ma anche la tecnologia scientifica e l’Onmyodo, la cosmologia esoterica, continuano il loro sviluppo, trasudando un senso di modernità. Eppure dietro lo sfarzo si nascondono i Kuchinawa, un gruppo dissidente che pianifica l’assassinio del principe e, di fatto, la caduta del regime. Il compito di eliminare questi dissidenti è assegnato ai Nue, il gruppo dei carnefici segreti del governo. Sawa Yukimura, che lavora per questa organizzazione, ha sofferto fin dalla tenera età per mano del capo dei Kuchinawa. Tutta la sua famiglia è stata assassinata e lei ha deciso di dedicare la sua vita alla vendetta.

THOSE SNOW WHITE NOTES

Studio: Shin-Ei Animation

Airtime: Da annunciare

Dopo la morte di suo nonno, un giovane suonatore di shamisen cerca le note che risuoneranno con la sua anima.

ODDTAXI

Studio: OLM, P.I.C.S.

Airtime: Da annunciare

Uno strano tassista ti porterà ovunque tu voglia, ascoltando nel tragitto tutti i tuoi problemi.

TO YOUR ETERNITY

Studio: Brain’s Base

Airtime: Da annunciare

In un villaggio desolato, un ragazzo incontra un lupo e insieme partono per un viaggio nelle inospitali terre artiche.

Crunchyroll – le serie in prosecuzione

Queste invece sono le serie attualmente in programmazione e continueranno anche in primavera.

BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS

Studio: Studio Pierrot

Airtime: Domenica alle 10:00

Continuano le avventure di Boruto per diventare il ninja definitivo insieme alla Squadra 7 e a tutti i tuoi ninja preferiti nel Villaggio!

DRAGON QUEST: THE ADVENTURE OF DAI

Studio: Toei Animation

Airtime: Venerdì

Basato sul grande classico Dragon Quest, Dai e i suoi amici partiranno all’avventura per sconfiggere il signore dei demoni Hadler!

DIGIMON ADVENTURE

Studio: Toei Animation

Airtime: Sabato alle 03:30

Un’avventura nuova di zecca con il classico cast dei bambini prescelti!

KIYO IN KYOTO: FROM THE MAIKO HOUSE

Studio: J.C.Staff

Airtime: Giovedì alle 04:00

Kyoto, l’antica capitale, quartiere Kagai. Sumire aspira a diventare una maiko aiutata da Kiyo e i suoi deliziosi manicaretti!

ONE PIECE

Studio: Toei Animation

Airtime: Domenica

Cappello di Paglia e la sua ciurma continuano la loro avventura nell’immenso e isolato Paese di Wano!

SO I’M A SPIDER, SO WHAT?

Studio: Millepensee, Exsa

Airtime: Venerdì alle 15:30