Black Friday: l’offerta per Heroquest 25th Anniversary è Black Humor?

Può una azienda che ha concluso una campagna di crowdfunding sei anni orsono senza mai spedire il prodotto provare ad offrire in sconto il prodotto “fantasma” per il Black Friday? Certo che si, eccovi la promozione di Gamezone!

Il Black Friday è una giornata di offerte e occasioni ideale per togliersi qualche sfizio o portare a casa l’affare dell’anno. Tra le moltitudini i promozioni che stanno fioccando in queste ore ne abbiamo scovata una molto particolare che riguarda HeroQuest, o meglio Heroquest 25th Anniversary. Abbiamo infatti ricevuto una segnalazione da alcuni dei backers italiani hanno investito denaro e speranze in questo progetto e che a distanza di anni ancora attendono l’invio delle loro ricompense.

Tempo fa vi abbiamo parlato del revival di HeroQuest, storico e amatissimo gioco in scatola edito da Milton Bradley Company a partire dal 1989, con un crowdfunding ufficiale di Hasbro sulla piattaforma Hasbro. Negli anni che hanno preceduto il crowdfunding ufficiale Hasbro, precisamente nel 2014, qualcun altro ha cercato di realizzare una versione commemorativa di questo storico titolo.

Se siete appassionati HeroQuest e siete in cerca di qualche offerta legata a questa IP, in questa giornata potreste imbattervi nell’offerta dei Black Days di Gamezone, azienda spagnola finita sotto i riflettori per una delle campagne crowdfunding meno trasparenti di sempre.

Heroquest 25th Anniversary è stato un crowdfunding in grado di raccogliere 650.000 euro con la promessa di realizzare una versione grandiosa del suddetto gioco. L’autofinanziamento del gioco avveniva a gennaio 2014 e ad oggi non ha ancora visto la luce.

Da allora il progetto è stato protagonista di traversie incredibili, con continui rinvii da parte di Gamezone e diverse azioni legali intentate dai sostenitori del progetto, che a distanza di sei anni non hanno ancora idea se riceveranno o meno una copia del gioco.

Vogliamo quindi mettervi in guardia, qualora l’offerta Black Day di Gamezone attirasse la vostra attenzione, riteniamo che la promozione valida per questo Black Friday sia l’offerta meno sicura di questo 2020.