Nei comics marveliani è da sempre uno dei temi più caldi, al punto da esser spesso al centro di grandi eventi che hanno trasformato Namor in uno dei punti di rottura del pantheon supereroico della Casa delle Idee: Namor è un mutante? Se da un lato personaggi come Charles Xavier non ha mai dubitato di questa natura del re di Atlantide, il Sub-Mariner ha sempre rifiutato questa etichetta, sentendosi superiore anche agli homo superior. Il suo passaggio alla dimensione cinematografica degli eroi della Casa delle Idee, che avverrà in Black Panther: Wakanda Forever, ha riacceso questo dibattito, ma i fan del franchise hanno già avuto una precisa indicazione sulla natura del Sub-Mariner cinematografico: nel Marvel Cinematic Universe Namor sarà un mutante.

In Black Panther: Wakanda Forever Namor sarà il primo mutante del Marvel Cinematic Universe

La presenza dei mutanti nel franchise è uno degli argomenti più caldi del periodo. Dalla menzione alle mutazioni nell’ultimo episodio di Ms. Marvel alla presenza dello Charles Xavier di Patrick Stewart in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’universo mutante è oramai pronto a entrare stabilmente nel Marvel Cinematic Universe. Nonostante nei recenti eventi i Marvel Studios non si siano pronunciati in tal senso, in queste ora l’annuncio di Deadpool 3 ha consentito di riaccendere questa speranza, considerata la conferma del ritorno di Hugh Jakcman nei panni di Wolverine.

A confermare che il Namor del Marvel Cinematic Universe sarà un mutante è stato Tenoc Huerta, interprete del personaggio, che durante un’intervista con Empire dedicata a Black Panther: Wakanda Forever, ha dato importanti dettagli su Namo, specialmente in merito al cambio culturale di Atalntider:

“Si può spostate Atlantide dal mito greco, o adattarla a un’altra cultura.”

Durante l’intervista con Empire, Huerta parla approfonditamente di Namor, spiegando come il suo ruolo sia quello di un’antagonista del Wakanda e di Black Panther, come conseguenza alla decisione di T’Challa di aprire il Wakanda al resto del mondo, mettendo in pericolo l’esistenza stessa di Teochan, il regno sottomarino governato da Namor. Oltre a questo interessante aspetto, Tenoch Huerta ha rivelato che sarà proprio in Black Panther: Wakanda Forever che verrà rivelata la vera natura di Namor, che sarà quindi a tutti gli effetti il primo mutante dichiarato del Marvel Cinematic Universe, aprendo quindi la strada a quello che ci si augura sarà l’introduzione degli X-Men

L’offerta di Disney+