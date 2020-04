Black Widow: annunciata l’action figure ufficiale!

Per gli appassionati dei cinecomics (e, in particolare, dei lungometraggi della Marvel), Black Widow rappresenta senz’altro un personaggio piuttosto importante. Infatti, l’attesa per il prossimo film è davvero alto. In queste ultime ore, è stata annunciata l’action figure a tema del film.

La società che produce l’action figure di Black Widow è KotoUS, che ha pubblicato sul proprio sito tutte le caratteristiche della statuina. “Nonostante il viso abbia una dimensione di soli 3,5 cm, la vernice che decora la statua simula perfettamente la personalità del personaggio e l’espressione del viso, nel trucco e nella scultura del viso“.

“La base della statua presenta rovine con pozzanghere, che mettono in mostra il riflesso di Black Widow come se la base fosse davvero bagnata“, spiega il sito del produttore.

Il produttore – insieme alla Marvel – ha comunicato che il prezzo ufficiale della statuina di Black Widow è di 174,99 dollari. Al momento, è possibile soltanto prenotare il prodotto in questione. Seguiranno dovuti aggiornamenti su una possibile commercializzazione nel Vecchio Continente.