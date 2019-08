Blade: il regista di Deadpool 2 dirigerà il nuovo film?

Il ritorno di Blade, uno dei tanti progetti annunciati nel corso del San Diego Comic Con 2019, vedrà l’attore premio Oscar Mahershala Ali vestire i panni del cacciatore di vampiri. Nonostante il film sia stato annunciato poco tempo fa da Marvel Studios e nonostante sia stato chiarito il fatto che Blade farà parte della Fase 5, cominciano ad esserci le prime ipotesi su chi potrebbe sedersi sulla sedia da regista.

Tra i primi a farsi avanti per coprire questo ruolo è stato David Leitch, regista noto per aver diretto film del calibro di John Wick, Atomica Bionda e Deadpool 2. Infatti, nel corso di un’intervista rilasciata alcuni giorni fa il regista di Deadpool 2 si è mostrato molto interessato alla nuova pellicola di Blade. Queste sono state le sue parole:

“Adoro Blade. In realtà è stato anche uno dei primi lavori da stuntman a cui abbia partecipato, nel film originale con Wesley Snipes. Ero uno degli stuntman… ero nel club del sangue. Ricordate quella scena? Sì, quella in cui ballavamo coperti da sangue speciale riciclato.”

Il regista David Leitch si è anche mostrato entusiasta della collaborazione con un grande attore come Mahershala Ali, dichiarando quanto segue:

“È stato grandioso. Mahershala Ali è un attore molto talentuoso e, avendo avuto la fortuna di lavorare con grandi attori, so che non si sbaglia mai. Affidargli quel ruolo è stato davvero un affare e sarà sicuramente molto eccitante. Perciò, sì, mi piacerebbe avere una discussione per dirigerlo”.