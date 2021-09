Breve pausa per il manga di My Hero Academia

Il manga di My Hero Academia, scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, edito in Italia dalla casa editrice Star Comics insieme allo spin-off My Hero Academia: Vigilante, andrà in pausa questa settimana. Secondo quanto riportato da @Atsushi101X, utente di Twitter che riporta news riguardanti il mondo di My Hero Academia, il manga riprenderà con il capitolo 326, sul numero 42 della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, domenica 19 settembre (lunedì 20 settembre in Giappone), a meno che non ci siano problemi di programmazione nelle prossime settimane, e se l’improvvisa pausa non sia dovuta a problemi di salute di Horikoshi.

Per ora non c’è un annuncio ufficiale, ma probabilmente lo vedremo presto con il prossimo numero di Shonen Jump, visto che la stessa cosa era accaduta anche per il manga Black Clover di Yuki Tabata poco prima che la notizia fosse confermata ufficialmente.

My Hero Academia tra manga e anime

Il manga di My Hero Academia (Boku no Hero Academia) è scritto e disegnato da Kohei Horikoshi e serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014. In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics (acquistatelo su Amazon), insieme al romanzo ispirato al film My Hero Academia: The Movie – Two Heroes.

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita. Come sarà la scuola in un mondo del genere?!

Il manga ha ispirato un anime, la cui ultima stagione My Hero Academia 5, ha avuto inizio il 27 marzo 2021. Il 6 agosto è uscito nelle sale giapponesi il terzo film del franchise, My Hero Academia: World Heroes’ Mission che racconta una storia completamente originale che si pone cronologicamente rispetto al manga all’interno dell’arco narrativo del tirocinio da Eroi presso l’Agenzia di Endeavor nella stagione invernale (volume 26 del manga). Gli altri due film sono: My Hero Academia Two Heroes e My Hero Academia HEROES RISING entrambi usciti per Dynit.