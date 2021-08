BRICK MANIA. Costruiamo insieme i due set Marvel “What if…?”

BRICK MANIA è il nuovo format che sostituisce l’appuntamento settimanale di LEGO MANIA, sempre condotto da Francesco Frangioja ma con una nuova veste grafica e set sempre nuovi o di grande interesse. In ogni puntata andremo a scoprire e a costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Durante la puntata di oggi di LEGO MANIA costruiremo i due set della linea Marvel (ve ne abbiamo parlato in dettaglio in questo nostro articolo) dedicati alla nuova serie animata “What if…?” in onda sulla piattaforma piattaforma streaming Disney+ (» Clicca qui per abbonarti)! Pronti ad entrare nel multiverso Marvel?

BRICK MANIA – puntata del 01/09/2021

Nel corso della nuova puntata di BRICK MANIA costruiremo insieme i due set LEGO Marvel “What if…?”: il set LEGO Marvel #76194 Iron Man sakaariano di Tony Stark (»Clicca qui per acquistare il set) e il set LEGO Marvel #76201 Capitan Carter e l’Hydra Stomper (»Clicca qui per acquistare il set), quest’ultimo ispirato al primo episodio della serie.. Vediamoli insieme in attesa di costruirli!

LEGO Marvel #76194 Iron Man sakaariano di Tony Stark

Il set è composto da 369 pezzi, con i quali è possibile costruire un mecha sullo stile dell’armatura Hulkbuster, molto snodabile e posabile. Se l’azione di gioco richiede velocità e potenza, il mecha si trasforma in una potente autovettura. L’abitacolo del mecha può contenere la minifigure di Tony Stark. Oltre alla minifigure di Tony Stark, il set include anche le minifigure di Valkyrie e di Uatu L’Osservatore.

Al di là della descrizione ufficiale, non potremo avere conferma della “storia” che il set racconta fino a quando la serie su cui si basa non sarà resa disponibile per la visione su Disney+. Le immagini utilizzate per la scatola ci fanno intuire che Tony Stark costruisce un mecha in stile Hulkbuster con la livrea basata sui colori Sakaariani, aiutato da Valkyrie. Ad osservare il tutto, degno del proprio nome, il mistico Osservatore. In calce all’articolo potrete trovare gli altri set LEGO Marvel ispirati alle avventure dei nostri eroi su Sakaar.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Marvel #76201 Capitan Carter e l’Hydra Stomper

Il set è composto da 343 pezzi, con i quali è possibile costruire un mecha sullo stile dell’armatura Iron Monger vista nel primo film di Iron Man. L’abitacolo del mecha può contenere la minifigure di Steve Rogers. Oltre alla minifigure di Steve Rogers, il set include anche le minifigure di Peggy Carter nei panni di Captain Britain e di Teschio Rosso, quest’ultimo completo di Tesseract.

Anche in questo caso, senza aver ancora potuto vedere gli episodi della nuova serie die su Disney+, possiamo solo provare ad immaginare quale futuro alternativo il set rappresenta: che sia stata Peggy Carter ad assumere il siero del Super Soldato (diventando Captain Britain), lasciando Steve Rogers nei suoi panni di “semplice” essere umano e facendo quindi in modo che, proprio come Tony Stark, necessiti di una armatura per compiere il proprio dovere di difensore dell’umanità?

» Clicca qui per acquistare il set

Dove vedere BRICK MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di BRICK MANIA non dovete fare altro che collegarvi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

