Svelato da Amazon Francia il primo set LEGO Marvel What if…?

Grazie ad Amazon Francia, possiamo dare uno sguardo in anteprima al primo dei set del nuovo tema LEGO Marvel basato sulla nuova serie “What If…?“, in arrivo a breve sulla piattaforma streaming Disney+. E voi? Siete curiosi di vedere quali altri set saranno “estratti” dalla nuova serie Marvel e Disney+?

Il primo dei set ad essere svelato (ragionevolmente per errore) è il set LEGO Mavel #76194 Tony Stark’s Sakaarian Iron Man, composto da 369 pezzi e che include tre minifigure: Tony Stark, Valkyrie e L’Osservatore.

La scheda prodotto pubblicata da Amazon Francia ha come data di vendita il 1° agosto 2021, quindi l’intero nuovo tema dovrebbe essere annunciato presto.

La nuova serie animata “What If…?” targata Marvel è basata sul mistico personaggio L’Osservatore, che ci racconterà di universi e dimensioni parallele e versioni alternative delle storie dell’MCU con la voce, nella versione in lingua originale, dell’attore Jeffrey Wright. La serie andrà in onda a partire dal prossimo mese di agosto, quindi perfettamente in sincrono con la commercializzazione dei set ad essa ispirati.

La descrizione ufficiale del set non è ancora disponibile e non possiamo avere conferma della “storia” che il set stesso racconta proprio perché la serie su cui si basa non è ancora disponibile. Le immagini utilizzate per la scatola ci fanno però capire che Tony Stark costruisce un mecha in stile Hulkbuster con la livrea basata sui colori Sakaariani, aiutato da Valkyrie. Ad osservare il tutto, degno del proprio nome, il mistico Osservatore.

I set dedicati a Sakaar

Per chi non lo dovesse ricordare, Sakaar è il mondo governato dal Gran Maestro (interpretato da Jeff Goldblum), dove ha luogo la storia raccontata in Thor 3: Ragnarok. Ci furono solo due set ispirati al film, il cui schema-colori è chiaramente richiamato dal nuovo set dedicato a “What If…?“. Vediamoli insieme.

LEGO Marvel #76084 La Battaglia Finale per Asgard

Include 6 minifigure: Thor, Bruce Banner, Valkyrie, Hela, due Berserkir e il personaggio costruibile del lupo Fenris

L’astronave Commodore è dotata di cabina di pilotaggio apribile per minifigure, 2 shooter doppi, comparto apribile e funzione di sganciamento di minifigure

Il lupo Fenris è dotato di testa costruibile con occhi fluorescenti, spazio sul dorso per una minifigure e articolazioni snodabili

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Marvel #76088 Thor Contro Hulk Duello Nell’Arena

Include 4 mini figure Thor, Loki, il Gran Maestro e la Guardia Sakaariana, oltre alla maxi-figure di Hulk

Le armi includono le 2 spade di Thor, il bastone della guardia e l’ascia e il martello di Hulk

» Clicca qui per acquistare il set

Tony Stark, essendo il geniale inventore che è, ha progettato il suo mecha “Hulkbuster” in modo che possa essere trasformato in una macchina da corsa.

Non appena li avremo a disposizione, aggiorneremo l’articolo con i dettagli e i link per l’acquisto di questo primo set e di tutti gli altri dedicati alla nuova serie Disney+.