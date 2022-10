La quarta stagione di Titans, serie targata DC Universe e Warner Bros. Television, continua ad arricchire il suo parterre di cattivi. Oltre al già annunciato debutto di Lex Luthor (interpretato da Titus Welliver ) ci sarà anche Brother Blood, personaggio creato da Marv Wolfman e dall’artista George Pérez, apparso per la prima volta in The New Teen Titans #21 del 1982. A vestirne i panni ci penserà Joseph Morgan.

Le prime immagini di Brother Blood in Titans 4

Brother Blood viene solitamente rappresentato come un sacerdote assetato di potere e capo della Church of Blood, i cui poteri spaziano dall’ipnosi e dalla stregoneria al vampirismo e al potenziamento della forza. Il personaggio è stato precedentemente adattato per la televisione e il cinema quattro volte. John DiMaggio lo ha doppiato nella serie animata Teen Titans del 2003 e ha ripreso il ruolo nel suo spin-off Teen Titans Go del 2013! Brother Blood è apparso anche nel film d’animazione del 2017 Teen Titans: The Judas Contract come leader dell’H.I.V.E. È stato anche un antagonista ricorrente nella seconda stagione di Arrow, interpretato da Kevin Alejandro.

he will rise. enjoy a first look at #brotherblood in season 4, based on the #newteentitans comics #DCTitans pic.twitter.com/ikJ2joB5YT — DC Titans @ NYCC (@DCTitans) October 4, 2022

Oltre a Brother Blood ci sarà anche Mother Mayhem (Franka Potente), personaggio apparso per la prima volta in New Teen Titans Annual Vol. 2 #2 nel 1986. Si tratta di un membro di alto rango della Church of Blood e il suo look sembra richiamare quello dei fumetti. Lisa Ambalavanar sarà invece Jinx, potente stregona apparsa in Tales of the Teen Titans #56. Nella serie animata, Jinx, doppiata da Lauren Tom, ha il potere di maledire i suoi nemici con la sfortuna (chiamata anche manipolazione delle probabilità) e appare come un membro della malvagia H.I.V.E. Academy. Tuttavia, verso la fine della serie, Jinx cambia inevitabilmente schieramento e si unisce ai Titans. Il personaggio apparirà poi in Teen Titans Go! di Cartoon Network come cameo.

mother’s home. witness mother mayhem in her full glory this november on @hbomax. #DCTitans pic.twitter.com/m6x5Af1D3h — DC Titans @ NYCC (@DCTitans) October 4, 2022

Titans ha debuttato nel 2018 come una versione più oscura e grintosa della popolare squadra dei Teen Titans della DC. Ha introdotto membri fondamentali come Dick Grayson (Brenton Thwaites), Kory Anders alias Starfire (Anna Diop), Gar Logan alias Beast Boy (Ryan Potter) e Rachel Roth alias Raven (Teagan Croft). Nelle stagioni successive sono stati introdotti Superboy (Joshua Orpin), Donna Troy (Conor Leslie) e Jason Todd (Curran Walters), compresi i cattivi iconici come Deathstroke nella stagione 2.