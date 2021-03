Bud Spencer: apre a Berlino un museo a lui dedicato

Il 27 Giugno di cinque anni fa, ci ha lasciato Bud Spencer, attore amato in tutto il mondo e specialmente in Germania, dove aprirà un museo a lui dedicato proprio in occasione del quinto anniversario della sua scomparsa.

Questo verrà aperto al Roemischer Hof, su Unter den Linden, il grande viale che conduce alla Porta di Brandeburgo e conterrà diversi memorabilia provenienti dai vari film dell’attore, come ad esempio la Dune Buggy “rossa con cappottina gialla” direttamente da …altrimenti ci arrabbiamo!, oltre che una statua a grandezza naturale di Carlo Pedersoli (il vero nome dell’attore) stesso.

La mostra permanente avrà al suo interno anche diversi scatti provenienti da collezioni private e dalla famiglia Pedersoli, che racconteranno anche i traguardi personali al di fuori della carriera cinematografica dell’attore, come le sue vittorie in ambito sportivo (è stato infatti il primo italiano ad infrangere il record del minuto nel nuoto in Stile Libero) o le sue produzioni canore, o ancora la storia di quando fondò la sua piccola compagnia aerea.

Il duo Bud Spencer e Terence Hill è conosciuto e ammirato in tutto il mondo, specialmente all’estero, dove grazie a successi come Lo chiamavano Trinità… hanno raggiunto notorietà e popolarità al di fuori del territorio nazionale.