Bumblebee, da XM Studios una statuetta in scala 1/10

XM Studios è lieta di presentare la prossima statua della serie Transformers Premium Collectibles, stiamo parlando dell’amatissimo Bumblebee. Si tratta di una statua in porcellana in scala 1:10 incredibilmente dettagliata, di cui ogni esemplare è minuziosamente fatto e dipinto a mano con la qualità che da sempre contraddistingue questa azienda di Singapore.

Bumbleebee è un personaggio che fa parte del mondo dei Transformers. Sul pianeta Cybertron due fazioni avversarie, gli Autobot guidati da Optimus Prime e i Decepticon capitanati da Megatron stanno lottando per la conquista del pianeta. Prossimi alla sconfitta gli autobot sono costretti alla ritirata fuggendo dal loro pianeta natale. Ad uno di loro, Bumblebee, viene dato il compito di dirigersi sul pianeta Terra con lo scopo di preparare una base segreta che funga da accoglienza per gli Autobot sopravvissuti ancora in fuga.

Il team creativo di XM Studios ha realizzato da zero ogni elemento della statua, ogni dado, bullone e filo è stato progettato e scolpito con cura da persone che sono realmente fan dei Transformers G1, uno dei cartoni animati degli anni ’80 che più è rimasto nella mente di tutti. Gli autori sono partiti dal design classico del robot per poi dargli il tocco moderno con nuovi dettagli e particolari. Un lavoro di progettazione che ha richiesto al team quasi due anni di sviluppo dando però alla luce un bellissimo pezzo che sarà in perfetto equilibrio tra stile retrò e dettagli moderni. Chiaramente questo prodotto non potrà trasformarsi pertanto l’azienza ha pensato di inserire una riproduzione di Bumblebee nella sua forma di maggiolone. La statua vede come protagonisti Bumblebee e il suo amico umano con indosso una exo tuta mentre insiem combattono un nemico. La basetta, curata nei minimi dettagli farà da giusto bilanciamento per l’intera statua che per l’occasione viene dotata di effetti luminosi inseriti all’interno della testa di Bumblebee.

Il costo di questo bellissimo prodotto, che in tutto peserà quasi 19 Kg, è di circa 1100 Euro con uscita fissata per il prossimo anno. E’ possibile ordinarla direttamente dal produttore a questo indirizzo.