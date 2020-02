Bush Gardens Tampa: nel 2020 arriva Iron Gwazi

Quest’anno Bush Gardens Tampa presenterà una nuova grande montagna russa: Iron Gwazi. Il nome non è per nulla casuale. Gwazi era il vecchio duelling coaster in legno del parco. Ha operato dal 1999 al 2015 prima di essere chiuso per costi di manutenzione troppo elevati. Peraltro senza pensarci troppo, in quanto montagna russa senza particolarità interessanti e facilmente dimenticabile. Quel che stanno costruendo al suo posto invece è tutta un’altra storia. Sono trascorsi ben cinque anni, ma l’attesa verrà certamente ripagata.

Iron Gwazi è un hybrid roller coaster, e come si è soliti fare quando un parco di alto livello presenta progetti così grandi, è pronto a battere dei record. In particolare si tratta della montagna russa ibrida più alta e veloce del mondo. Raggiunge infatti i 62,8 metri d’altezza ed una velocità massima a fine discesa di 122,8 km/h, che sono dei record. Volendo fare un paragone con il mercato europeo, troviamo la stessa esatta tipologia ad Energylandia: Zadra ed in scala molto più ridotta ma con più inversioni a Walibi Holland: Untamed.

Da notare come sulla carta Zadra ed Iron Gwazi abbiano la stessa altezza, difficile stabilire con esattezza il detentore del record, cosa comunque decisamente poco importante. Entrambi si basano sul medesimo progetto della Rocky Mountain Construction. Quello che fa la differenza, è invece la conformazione della drop, che termina leggermente più in basso e con un diverso grado di inclinazione, portando al record assoluto di velocità a parità d’altezza massima.

Si preannuncia quindi l’ennesimo ottimo investimento per Bush Gardens Tampa, che solo lo scorso anno ha inaugurato un altro roller coaster di tipo lanciato: Tigris.

La Florida è la capitale mondiale dei parchi divertimento. Ad Orlando si trovano i i migliori parchi tematici del mondo, Tampa dista appena un’ora d’auto eppure il parco riesce tranquillamente a crescere. Ciò è dovuto alla scelta di investire molto sulle attrazioni adrenaliniche, decisamente poco presenti, se non del tutto assenti ad Orlando. In questo modo la Florida consolida sempre di più la sua leadership nel settore.