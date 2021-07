Caneworld Movieland – The Hollywood Park sarà aperto, in maniera straordinaria, fino alle 23 tutti i sabati di luglio e agosto proponendo anche un prezzo speciale di soli € 18 dalle ore 18 dei medesimi giorni. Si tratta di un’occasione unica per vivere il parco, le sue attrazioni e i suoi show, sotto una luce completamente differente!

Caneworld Movieland – The Hollywood Park: arrivano le aperture serali

Le aperture serali di Caneworld Movieland – The Hollywood Park permetteranno di vivere 13 ore ininterrotte di divertimento arricchite dalla splendida atmosfera serale. Una occasione imperdibile per rivivere la mitica Saturday Night Fever celebrata nel film (lo potete acquistare in blu-ray su Amazon) che consacrò al successo il giovane John Travolta e che rese immortale la dance music degli anni ’70? A fine giornata la Main Street del parco si trasformerà in un dance floor a cielo aperto con il ritorno dell’applauditissimo show ricco di energia, divertimento, luci e colorate proiezioni, dove ballerini e cantanti si esibiranno in un coinvolgente medley di canzoni durante il quale sarà impossibile restare fermi al proprio posto e non cantare.

Caneworld Movieland – The Hollywood Park diventa quindi il luogo perfetto anche per un divertente aperitivo in compagnia delle Star del cinema al calar del sole, per assaporare le golosità proposte dai vari punti ristoro, o anche solo per godersi una passeggiata lungo la splendida Main Street e le sue luci colorate.

Tutti gli ospiti di Caneva, il parco acquatico di Canevaworld, potranno decidere di proseguire la serata a Movieland con i biglietti integrativi in vendita il giorno stesso agli info point o al Parks Gate, il portale di collegamento fra i due parchi. E’ anche possibile acquistare anticipatamente il conveniente biglietto combinato per una giornata nei due parchi a soli 38€. Questa è l’occasione perfetta per coniugare le attrazioni acquatiche di Caneva con quelle cinematografiche di Movieland, in una lunga giornata di svago, divertimento e relax.

Durante le aperture serali, con il favore del buio, tante attrazioni e spettacoli assumono un aspetto inedito e ancor più coinvolgente: il grandioso spettacolo U.S. Army Stunt Show, le avventure di Magma, le corse sui potenti motoscafi di Kitt Superjet ma soprattutto il misterioso percorso di Pangea, dove la fitta giungla popolata da dinosauri verrà illuminata dai potenti fari delle jeep. Senza dimenticare la possibilità di sfidare lo spazio e vivere un’esperienza unica, da veri astronauti, salendo a bordo di Space – Mission Orbit e Space Ranger, alcune delle novità 2021 di Caneworld Movieland – The Hollywood Park.