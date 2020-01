Captain America (Avengers:Infinity War) da Mafex

Medicom Toy per la linea Mafex ha annunciato poche ore fa l’arrivo della nuova action figure di Captain America tratta da Avengers: Infinity War, che sarà rilasciata in tutto il mondo tra pochi mesi.

Come sempre la figure sarà realizzata in scala con le precedenti uscite della stessa linea Marvel e misurerà circa 16 cm di altezza, avrà a disposizione tantissime articolazioni per posizionare il modellino in tutte le pose che ci verranno in mente, o semplicemente potremmo realizzare quelle più iconiche che abbiamo potuto ammirare nel film dei Vendicatori. Captain America sarà completamente in plastica senza parti in metallo e come da consuetudine nella scatola troveremo diversi extra e parti intercambiabili tra cui: diverse mani intercambiabili, una testa alternativa, due coppie di scudi wakandiani, il tridente di Proxima Midnight e la lancia di Corvus Glaive.

Questa figure è tratta da Avengers: Infinity War, e ritroviamo Steve Rogers in fuga dal Governo dopo i fatti successi in Captain America: Civil War. Dopo aver abbandonato i panni del Capitano e aver lasciato lo scudo a Stark, il buon Steve Rogers cambia identità e look, infatti lo ritroviamo con i capelli e la barba cresciuta e un costume decisamente più dark. Arrivato in Wakanda, durante l’invasione delle truppe di Thanos per prendere la gemma della mente dalla fronte di Visione riceverà da T-Challa (Black Panther) due nuovi scudi in vibranio retrattili che si possono adattare al suo avambraccio.

L’uscita di Captain America (Avengers: Infinity War) è prevista per il mercato Giapponese a ottobre 2020 al prezzo di 7.800 yen.