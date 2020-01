Captain Marvel 2 è in fase di sviluppo: i dettagli

Finalmente, per la gioia dei molti fan dell’Universo Cinematografico Marvel, arriva la notizia ufficiale: Captain Marvel 2 è in fase di sviluppo. Dunque, la pre-produzione del film – presso i Marvel Studios – ha avuto inizio però ci sono alcune importanti novità che riguardano il sequel di Captain Marvel. Infatti, sembrerebbe che lo show con Brie Larson non sarà diretto dai due registi del film precedente, vale a dire Ryan Fleck e Anna Boden.

Dunque, sembrerebbe che Marvel Studios sia alla ricerca di una regista per dirigere il nuovo show che debutterà nel corso del 2022. Nonostante ciò, sia Fleck che Boned dovrebbero restare nel team della Marvel per occuparsi di altri importanti progetti. Tra gli altri dettagli inerenti al nuovo capitolo di Captain Marvel, figura la notizia riguardante la sceneggiatura, infatti pare sia ufficiale che avrà la firma di Megan McDonnell – autrice anche dello script di WandaVision – insieme Brie Larson e Samuel L. Jackson.

Purtroppo restano quasi del tutto misteriosi i dettagli inerenti alla trama che caratterizzerà le vicende di Captain Marvel 2. Infatti, per il momento l’unica informazioni a riguardo fa riferimento al fatto che, molto probabilmente, cambierà il periodo di ambientazione. Dunque, le vicende non si svolgeranno nel corso degli anni ’90, bensì nel presente. Di conseguenza, è facile presupporre che in Captain Marvel 2 assisteremo al ritorno di Monica Rambeau da adulta.

Insomma, i punti interrogativi in merito al nuovo show della Marvel sono molti. In ogni caso qual’è il vostro parere riguardo al fatto che i due registi – che hanno diretto il primo film – hanno abbandonato il “ruolo”? E chi potrebbe prendere il loro posto? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.