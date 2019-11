Captain Tsubasa compie 40 anni e lancia la rivista ufficiale di Holly e Benji!

Captain Tsubasa è inarrestabile, e partita dopo partita continua a segnare goal nel cuore dei fan giapponesi, al punto da essersi addirittura guadagnato in concomitanza all’anniversario dei suoi 40 anni, una rivista ufficiale dedicata che approfondirà ogni aspetto del ricco mondo calcistico creato da Yoichi Takahashi.

Grazie al suo recente remake animato, Holly e Benji sta godendo di una nuova giovinezza in tutto il mondo, ma in Giappone in modo particolare visto che lì le varie serie manga che si sono susseguite a quella originale -che grazie a repliche e remake del caso, ormai abbiamo imparato a memoria-, ed oggi Tsubasa Ozora (il nostro Oliver Hutton) è diventato adulto ed ha coronato il suo sogno di giocare come professionista del calcio internazionale. L’ultima serie dedicata alle avventure del nostro calciatore giapponese preferito si intitola Captain Tsubasa: Rising Sun, e nel suo ultimo capitolo pubblicato nel magazine Grand Jump, un magazine mensile specializzato nella pubblicazione di seinen manga (fumetti giapponesi rivolti prevalentemente ad un pubblico di uomini che hanno raggiunto la maggiore età), annuncia che entrerà in pausa fino alla primavera del 2020 per poi riprendere la pubblicazione dal capitolo successivo su un altro magazine dedicato venduto in supplemento.

Nella nuova rivista che provvisoriamente s’intitola semplicemente Captain Tsubasa, troveranno spazio i nuovi capitoli del manga, interviste all’autore (ma si vociferano anche ai doppiatori dell’anime e a famosi calciatori provenienti da tutto il mondo) e news sul merchandise collaterale quali action figures e videogame. Se in occidente siamo abituati a riviste e magazine incentrate sulle serie animate, televisive e i film più famosi, nel Sol Levante questo genere di pratiche è di norma riservato a speciali limitati come artbook e guidebook, segno quindi che il successo delle avventure di Holly e Benji siano estremamente popolari in Giappone.

Il rinnovato successo ed amore nei confronti della serie è iniziato con il remake animato sviluppato da David Production e distribuito da TV Tokyo, che adatta in maniera pedissequa la prima serie del manga, raccontando il campionato delle elementari e delle medie, fermandosi poco prima dei mondiali giovanili. Nel nostro paese il debutto della serie è previsto tra l’autunno e l’inverno su Italia1 per la prima volta con nomi ed adattamenti fedeli all’originale giapponese con la precisa volontà di uniformare nel mondo il marchio di Captain Tsubasa.