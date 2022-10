La Scuola Internazionale di Comics di Torino ha annunciato un nuovo imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati che avrà come protagonista Cervello di Gallina, un graphic novel di fantascienza intimista e universale, dove il fantasma del futuro parla alle nostre ansie e al nostro desiderio di libertà. Scopriamo insieme maggiori informazioni a riguardo!

Cervello di Gallina

Silvia Righetti presenta Cervello di Gallina presso la Scuola Internazionale di Comics di Torino

In occasione dell’ormai tradizionale appuntamento live sui canali social di Scuola Internazionale di Comics di Torino, la nuova puntata di #ComicSpeak sarà incentrata sulle presentazione di Cervello di Gallina e vedrà la presenza di Silvia Righetti e Jacopo Masini. Nello specifico, l’appuntamento da segnare in agenza è martedì 25 ottobre alle ore 17:00.

Cervello di Gallina

Di seguito condividiamo con voi la sinossi completa dell’opera frutto del lavoro di Silvia Righetti:

Rebecca è rimasta sola nella grande casa di famiglia: le sue due madri se ne sono andate da anni, così come il fratello Enzo, perso nelle sue ricerche sugli alieni. Il fidanzato Lino, poi, ha smesso di comunicare con il mondo esterno, chiuso nel bunker dove si è rifugiato per paura di un’invasione extraterrestre. Un giorno, Enzo ritorna, più dissociato che mai e in compagnia di una gallina che, a suo dire, rappresenta l’ultima speranza per entrare in contatto con gli alieni. Cosa nasconde davvero? E Chi sono le inquietanti figure che si aggirano attorno alla casa?

Chi è Silvia Righetti?

Silvia Righetti è una giovane fumettista e illustratrice Riminese. La sua carriere annovera un percorso di studi specifici come la laurea in Fumetto e Illustrazione e poi ancora quella in Linguaggi del Fumetto all’Accademia di Belle Arti a Bologna. Attualmente vive a Berlino e a settembre del 2022 ha esordito con Coconino Press portando ai lettori l’opera oggetto della nuova puntata di #ComicSpeak.

Fulvio Risuleo, regista, sceneggiatore, autore di Sniff e Tango, si è così espresso riguardo a Silvia Righetti:

Silvia Righetti riesce a bilanciare in maniera raffinata il Complesso e il Semplice, il Dentro e il Fuori. Nel suo mondo a forma di spirale sfaccettata c’è spazio per molti lati differenti, su tutti, quello dei sentimenti dei personaggi.