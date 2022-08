I fan di Chainsaw Man, manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto, hanno atteso con impazienza il ritorno della seconda parte, avvenuto il 13 luglio 2022. Quello che tutti si aspettavano era che il manga avrebbe proseguito da dove si era interrotto, continuando la storia di Denji. Non si aspettavano di certo che la protagonista di Chainsaw Man Parte 2 sarebbe stata Mitaka.

Chainsaw Man Parte 2: ecco di cosa parla lo spin-off

Come ben sappiamo, la prima parte di Chainsaw Man segue un ragazzo di nome Denji che stipula un contratto con un diavolo. Denji viene accolto dal governo e utilizzato per dare la caccia ai diavoli sotto il comando della misteriosa Makima. Questa tenta di usarlo per eliminare molti dei mali del mondo come Chainsaw Man, ma alla fine Denji sfugge al suo controllo e la uccide. La prima parte si conclude con Denji che scopre di essere stata riportato in vita insieme alla bambina Nayuta e decide di crescerla con amore per evitare che diventi come il suo personaggio precedente.

La seconda parte si apre con un lunghissimo capitolo, il 98, dal titolo: Uccello e Guerra, che introduce una ragazza di nome Mitaka. Uno dei suoi professori, per far comprendere agli studenti il vero valore della vita, porta in classe un diavolo dalle fattezze di un pollo senza testa di nome Bucky. Il demone, debole e goffo, convivrà per tre mesi con gli studenti, e al termine di questo periodo, questi dovranno ucciderlo. A seguito di un tragico evento Mitaka stringe un patto con un corvo, torna in vita come Diavolo della Guerra per vendicare una sua compagna.

A proposito di Chainsaw Man

La serie manga di Chaisaw Man si divide in stagioni: la prima è stata pubblicata dal al 13 dicembre 2020 per un totale di 91 Capitoli e 11 tankobon. La seconda è cominciata attraverso l’applicazione di Shonen Jump+ (Shueisha) il 13 luglio 2022.

In Italia è edita in Italia per Planet Manga:

Denji è un ragazzo spiantato, coperto di debiti, che tira a campare uccidendo demoni servendosi del fido Pochita, un demoniaco cane-motosega, suo unico amico. Il destino è sempre stato duro con Denji, ma ora sta per portargli via tutto. Tutto, tranne la lealtà di Pochita, che offrirà al suo padroncino l’opportunità di vivere una nuova tagliente vita. Dall’autore di Fire Punch, il nuovo fenomeno che ha infiammato le pagine di Shonen Jump, folle, letale e roboante come la più affilata delle lame rotanti

Ricordiamo che l’adattamento anime in uscita nel 2022 è prodotta da Studio MAPPA (Banana Fish, Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) con la regia di Ryu Nakayama. La trasposizione arriverà anche in Italia, sottotitolata, per Crunchyroll.