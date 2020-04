Coronavirus: Chaosium produrrra la “mascherina di Nyarlathotep”

Chaosium Inc. ha reso noto che realizzerà delle mascherine decorate con personaggi e motivi legati alle licenze in loro possesso. L’annuncio è stato dato su facebook, con un post apposito in cui figurava l’anteprima della mascherina di Nyarlathotep, una mascherina personalizzata con l’illustrazione di copertina del manuale Masks of Nyarlathotep (link Amazon).

“Ok Redbubble, il sito su cui vendiamo il merchandising ufficiale Chaosium, ci ha informato che a breve metteranno a disposizione la possibilità di realizzare mascherine. È quindi in arrivo la “Mask of Nyarlathotep” …

All’interno del post Chaosium puntualizza che al momento la piattaforma di merchandising personalizzato non ha fornito una data specifica per la realizzazione di tali oggetti, tuttavia l’editore identifica una finestra temporale durante il mese di maggio, inoltre non sono stati specificati i dettagli circa la categoria della mascherina.

Nell’offrire questa possibilità Chaosium vuole un po’ alleggerire lo stato d’animo generale legato a questo particolare momento storico, in cui le mascherine sono passate da oggetto utilizzato da una percentuale minima della popolazione, a dispositivo utilizzato da tutti. In questo caso l’editore ironizza sull’analogia lessicale e al rimando ad uno dei personaggi che infestano gli incubi degli appassionati di H.P. Lovecraft e dei giocatori del gioco di ruolo Il Richiamo di Cthulhu.

Masks of Nyarlathotep, in italia localizzato da Raven Distribution come Le maschere di Nyarlathotep, è la più famosa e acclamata campagna per il gioco di ruolo Il Richiamo di Cthulhu, ripubblicata in una veste rinnovata alla settima edizione del gioco di ruolo e arricchita di materiale e nuove avventure.

Per chi non avesse familiarità con il mondo immaginato da Lovecraft, Nyarlathotep, anche conosciuto come Il Caos Strisciante, è una delle molte entità antiche in cui è possibile imbattersi nei racconti dello scrittore di Providence. Per una panoramica più approfondita sull’opera di questo autore potete leggere il nostro articolo Howard Phillips Lovecraft: le origini dell’orrore.