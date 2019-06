Chris Hemsworth è pronto a rivestire i panni di Thor in Guardiani della Galassia Vol.3

L'attore è molto sicuro di cosa lo aspetta nei panni del Dio del Tuono, ma ad ora ancora non ci sono conferme di una sua partecipazione in GotG3

Chris Hemsworth non era un attore così conosciuto prima della sua partecipazione ai film basati sul personaggio di Thor: forse la sua sagacia e il suo aspetto esteriore hanno permesso all’attore di spiccare sia tra i vari personaggi Marvel, sia tra gli altri attori (viste le recenti interpretazioni e quelle future). Dopo Avengers: Endgame abbiamo visto come Thor, abbandonato il ruolo di regnante di Asgard, ha deciso di “chiedere un passaggio” ai Guardiani della Galassia.

L’attore è molto sicuro di cosa lo aspetta nei panni del Dio del Tuono, ma ad ora ancora non ci sono conferme: durante un’intervista ai colleghi di Cinema Blend, Hemsworth ha rivelato che ancora non ha parlato con James Gunn di un eventuale ruolo di Guardiani della Galassia Vol.3, ma di certo non è contrario al suo inserimento. Ha infatti detto:

Interpreterei Thor di nuovo. Lo amo alla follia – specialmente se posso fare qualcosa di unico con lui. Ho sentito che gli ultimi tre film sono stati diversi uno dall’altro. Mi sembrava sempre un personaggio diverso. E non so nemmeno se e quando gireranno Guardiani della Galassia Vol.3 Di certo lavorerei con tutti quei ragazzi. Gli Asgardiani della Galassia. È fantastico. Potreste avermi trovato un nuovo lavoro. Grazie mille.

In effetti nelle serie a fumetti è già stata pubblicata una saga con risvolti simili e l’inserimento dell’Asgardiano (pensato da Taika Waititi in Ragnarok in una veste più comica) al team dei Guardiani aggiungerebbe ulteriore verve ad un film già di suo molto carico. Gli Asgardiani della Galassia del fumetto vedono Thor, ma insieme a lui anche Valchiria, Throg e persino Kid Loki.

Non ci resta che attendere ulteriori novità: di certo le possibilità che Hemsworth approdi nella pellicola di James Gunn sono davvero molto alte, e probabilmente migliorerebbe la già prolifica saga di questi strani eroi.