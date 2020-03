Christopher Nolan richiede l’intervento del governo per salvare i cinema dal collasso finanziario

Il regista Christopher Nolan ha lanciato un appello al governo degli Stati Uniti per salvare i cinema costretti alla chiusura dall’emergenza Coronavirus.

Le misure d’emergenza volte a prevenire una maggiore diffusione del contagio da Covid-19 si sono concretizzate, anche negli Stati Uniti, nella promulgazione di normative su misura che decretano la chiusura di molti esercizi commerciali. Tra questi, rientrano anche i cinema, luoghi in cui è naturale che si creino assembramenti, molto pericolosi nella situazione attuale. Arginare la diffusione del Coronavirus è infatti, in questo momento, una forte priorità in tutto il mondo.

Tuttavia, l’economia dei diversi paesi sta risentendo della chiusura forzata delle proprie attività, e numerose categorie lavorative stanno subendo un duro colpo. In questo contesto, il regista Christopher Nolan (la trilogia de Il Cavaliere Oscuro, Inception, Interstellar, Dunkirk) si è appellato alle istituzioni governative statunitensi per richiedere il loro intervento, scrivendo loro tramite il Washington Post, al fine di proteggere i cinema e i lavoratori che ne fanno parte dal collasso finanziario.

Nolan ha affermato nella sua dichiarazione che la rete di cinema del Paese è una parte vitale della società, la quale fornisce lavoro a numerose persone e intrattenimento per tutti e, in qualità di cineasta, il lavoro di un regista non può considerarsi mai completo senza la presenza di quei lavoratori e del pubblico. Il mondo del cinema, ha proseguito il regista, non è fatto solo di star, glamour e studi cinematografici: dalle persone che lavorano nelle concessionarie a chi gestisce le attrezzature, dagli addetti alla prenotazione dei film e alla vendita delle pubblicità a chi si occupa della pulizia dei bagni, si tratta di un’industria composta da gente comune e che si guadagna da vivere gestendo uno dei luoghi «più convenienti e democratici della comunità».

Nell’appello rivolto al governo degli Stati Uniti da Nolan, al fine di intervenire e fornire un aiuto concreto a queste attività, il regista ha dichiarato inoltre: