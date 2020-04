Città del Sole: in regalo Soqquadro in formato print and play

Disponibile sul sito di Città del Sole la versione print and play gratuita del gioco in scatola Soqquadro di Cranio Creations.

Città del Sole è una nota catena di negozi di giochi e giocattoli per bambini, specializzata nel trattare prodotti educativi e pedagogici in grado di stimolare scoperta e apprendimento. Da diversi anni la catena propone anche un ricco assortimento di giochi da tavolo per tutte le età, in cui è possibile trovare alcuni tra i titoli più amati dal pubblico come Azul, Dixit, Carcassonne e molti altri.

In questo momento particolare Città del Sole ha deciso di mostrare vicinanza ai suoi clienti, proponendo ogni settimana una serie di contenuti e attività che aiutino i bambini offrendo loro degli spunti di gioco intelligente.Tra le attività proposte nei giorni scorsi Città del Sole ha proposto letture di Giulio Coniglio e giochi classici come il domino degli animali. Questa settimana il negozio mette a disposizione gratuitamente la versione print and play del gioco da tavolo Cranio Creations Soqquadro. Il pdf può essere scaricato a questo link.

Soqquadro è un family game che fonde all’esperienza classica del gioco da tavolo quella di una tipica caccia al tesoro. In ogni partita i giocatori, da 2 a 6 dai 6 anni in su, saranno impegnati a cercare dentro casa un particolare oggetto che soddisfi le richieste delle varie carte di gioco, in modo da poter far avanzare la propria pedina sul tabellone di gioco.

I giocatori dovranno così essere veloci e dare vita a sfide alla ricerca dei vari oggetti per riuscire ad avere la meglio contro gli avversari. Il gioco terminerà quando uno dei giocatori muoverà la pedina sull’ultima casella, vincendo la partita.

La versione print and play di Soqquadro presenterà alcune differenze con l’edizione standard del gioco. Nel pdf saranno compresi il tabellone di gioco, una selezioni di carte difficili e medie (8 carte rosse, 8 carte gialle) e il tabellone di gioco. Non saranno comprese le carte verdi (facili) i segnalini giocatore e la clessidra.

L’edizione regolare di Soqquadro (link Amazon) conterrà invece: 36 carte verdi (facili), 36 carte gialle (medie), 36 carte rosse (difcili), 6 pedoni colorati, 1 tabellone con percorso segnapunti a due facce (bianco o colorato), 1 clessidra e 1 casa (non inclusa nella scatola!).