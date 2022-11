Isola Illyon Edizioni annuncia una nuova espansione per il suo “City of Mist”, il gioco di ruolo noir investigativo di persone comuni con poteri leggendari: ‘City of Mist – Guida del Maestro Cerimoniere’. Si tratta di un manuale dedicato al Maestro di Cerimonie che contiene tutte le regole per scrivere una serie, condurre le sessioni di gioco e creare casi oscuri e intricati per i propri giocatori.

City of Mist: tre bundle per celebrare l’arrivo del nuovo manuale

City of Mist – Guida del Maestro Cerimoniere è un manuale totalmente a colori di 248 pagine e con copertina rigida cartonata: qui troveremo tutte le regole per scrivere una serie, condurre le sessioni di gioco e creare casi oscuri e intricati per i propri giocatori. Una descrizione dettagliata di tutti i quartieri della Città, insieme ai locali, luoghi chiave e attrazioni per ogni quartiere e le personalità di spicco che popolano e contraddistinguono le diverse aree.

Ogni aspetto del lavoro del Cerimoniere verrà preso in esame; troveremo:

Una dettagliata spiegazione delle regole del Maestro Cerimoniere, della loro attivazione e utilizzo e della gestione della serie.

Consigli per scrivere una serie utilizzando il metodo Iceberg creando trame intrecciate e nemici interessanti.

Tutte le regole relative alla creazione dei Pericoli e al loro utilizzo nella trama oltre che degli Avatar, tra cui la presentazione di alcuni di essi come villain principali

E per permetterci di mettere subito in pratica quanto appena scoperto, all’interno del volume troveremo anche il caso giocabile: ‘Scommessa con la Morte’.

City of Mist è un gioco di ruolo noir investigativo in cui persone normali convivono con poteri leggendari. La Nebbia, che circonda ogni cosa, cela agli occhi di tutti i loro poteri, inghiottendo tra le sue fumose spire la verità. I giocatori impersoneranno persone comuni scelte da miti e leggende per diventare le loro incarnazioni mortali e andranno alla ricerca della verità e dei propri simili muovendosi tra le strade di una città scura e corrotta, in cui la realtà è solo un’illusione.

Sarà possibile pre-ordinare City of Mist – Guida del Maestro Cerimoniere dal 14 al 27 Novembre 2022 in tre bundle pensati sia per i nuovi giocatori che per coloro che già posseggono il precedente manuale ‘City of Mist – Guida del Giocatore’, ad un prezzo speciale e con contenuti esclusivi.

I tre bundle disponibili sono:

AVATAR BUNDLE – Contiene: Manuale ‘City of Mist – Guida del Giocatore, manuale ‘City of Mist – Guida del Maestro Cerimoniere’, Schermo del MC, Set dadi City of Mist, compendi digitali ‘Indipendenza’, ‘Trappola per Turisti’, ‘I Sotterranei’, ‘La Colonia de Sombras’. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al link dedicato.

LOGOS BUNDLE – Contiene: Manuale 'City of Mist – Guida del Maestro Cerimoniere', Schermo del MC, Set dadi City of Mist, compendi digitali 'Indipendenza', 'Trappola per Turisti'. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al link dedicato.

MC BUNDLE – Contiene: Manuale 'City of Mist – Guida del Maestro Cerimoniere', compendio digitale 'Indipendenza'. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al link dedicato.

Tutti coloro che acquisteranno ‘City of Mist – Guida del Maestro Cerimoniere’ attraverso questi bundle riceveranno subito la copia in PDF del manuale, mentre la copia fisica verrà spedita il 19 Dicembre 2022.