Cowboy Bebop: finestra di lancio e primo teaser dell’attesa serie Netflix

In occasione della Netflix Geeked Week, una vera e propria convention virtuale dei fan che si terrà fino all’11 giugno, la piattaforma di streaming continua a sganciare bombe. Questa volta tocca alla prima occhiata a Cowboy Bebop, attesissima serie TV basata sull’iconico anime degli anni ’90.

Dal breve video pubblicato su Twitter possiamo notare come i tre protagonisti, ovvero John Cho, Mustafa Shakir e Daniella Pineda, sfoggino un look molto somigliante alle rispettive controparti animate: Spike Spiegel, Jet Black e Faya Valentine. Le riprese sono ufficialmente terminate alcuni mesi fa.

Yoko Kanno, the composer behind the iconic soundtrack of the original COWBOY BEBOP anime will be creating the soundtrack for the new Live Action Series. Also confirmed…Cowboy Bebop is coming this Fall. #GeekedWeek pic.twitter.com/6lHZQcoFR6

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021