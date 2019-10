Cowboy Bebop: John Cho infortunato, Netflix sospende le riprese della serie TV

John Cho, interprete di Spike nell'adattamento live action di Cowboy Bebop, si infortunia al ginocchio e Netflix ferma la produzione per diversi mesi per permettere all'attore di riprendersi.

Netflix ha messo in pausa la produzione del suo adattamento live-action dell’anime di Cowboy Bebop di Sunrise a causa dell’incidente che ha coinvolto il suo attore protagonista, John Cho, che si è infortunato al ginocchio sul set allestito in Nuova Zelanda.

Deadline riporta che l’incidente è avvenuto nell’ultimo ciak di una “scena di routine collaudata” a pochi episodi dalla fine della produzione di 10 puntate, e che Cho sia tornato immediatamente a Los Angeles per un intervento chirurgico ed un percorso di fisioterapia. Di fronte all’accaduto e alla prospettiva di dover posticipare di molti mesi le riprese della serie ed il conseguente lancio dello show sulla piattaforma streaming, Netflix ha comunque deciso di mantenere Cho invece di procedere verso il recasting del personaggio di Spike Spiegel, aspettando fino alla fine della primavera o addirittura all’inizio dell’estate per riprendere la produzione in modo che l’attore possa completamente ristabilirsi.

Nel corso dei primi giorni di ottobre, Netflix aveva pubblicato sul suo canale YouTube un breve teaser trailer per mostrare lo stato della produzione, introducendo al pubblico il corgi che interpreterà Ein, potete visionare il video qui di seguito.

La serie vede protagonisti Cho come Spike, Mustafa Shakir come Jet Black, Daniella Pineda come Faye Valentine, Alex Hassell come Vicious ed Elena Satine come Julia.

La serie è una co-produzione tra Netflix e Tomorrow Studios, partnership tra il produttore Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf, produttore della serie TV live action di One Piece) ed ITV Studios. Shinichiro Watanabe, il regista dell’anime originale, ricoprirà il ruolo di consulente aristico. Andre Nemec, Josh Appelbaum, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg di Midnight Radio sono accreditati come showrunner e produttori esecutivi. Marty Adelstein e Becky Clements di Tomorrow Studios; Yasuo Miyakawa, Masayuki Ozaki e Shin Sasaki of Sunrise (lo studio che animò la serie originale); e Tetsu Fujimura e Matthew Weinberg sono anche accreditati come produttori esecutivi.