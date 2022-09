Poteva mancare l’Area Music al Lucca Comics and Games 2022? Ovviamente no. Per l’edizione di quest’anno torneranno ospiti noti, intramontabili, ineluttabili, ma anche alcune novità. Il programma completo è ancora in fase di aggiornamento, intanto ecco i nomi già annunciati.

Area Music al Lucca Comics and Games 2022: il programma

Ricordatevi che nell’Area Music sarà possibile accedere con il biglietto canonico del festival e, nel caso di alcuni spettacoli serali, sarà previsto un ticket scontato a parte per tutti coloro già in possesso del titolo di accesso a Lucca Comics and Games 2022. L’area scelta è stato il Pala Tagliate di Lucca, in cui si esibiranno la regina delle sigle Cristina D’Avena, che quest’anno celebra i 40 anni di carriera, il “capitano” Giorgio Vanni, con la sua immancabile energia, e gli Oliver Onions, pietra miliare della musica italiana.

Molti altri ospiti seguiranno sul palco, come i Chocobo Band, i Dari e i Nanowar of Steel. Torneranno anche gli Animeniacs Corp. dopo il loro tour estivo che li ha visti esibirsi con successo in tutta la Penisola. Altro appuntamento imperdibile sul palco sarà la Finale dell’Anime Vocal Contest, che prevede una produzione discografica in palio per il vincitore.

Il 28 ottobre segnate sul calendario il concerto creato ad hoc in occasione di Lucca Comics and Games dedicato a The Witcher 3: Wild Hunt e le sue espansioni. I brani della colonna sonora originale saranno eseguiti dai musicisti dell’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole, accompagnata dalla band folk metal polacca Percival Schuttenbach. A condurre, ci sarà Eimear Noone, autrice di 26 colonne sonore di film e videogames, tra cui World of Warcraft.

Restando in tema di videogiochi, domenica 30 il palco dell’Area Music ospiterà un grande evento organizzato da Riot Games per le semifinali dei Worlds di League of Legends, con Manuelito / Hell raton e il concerto di Nitro. Dopo il concerto, il pubblico potrà assistere alle semifinali dei Worlds, un party che accompagnerà gli spettatori fino a tarda notte.