Lucca Comics and Games 2022 and Cosplay: da sempre l’evento toscano è stato caratterizzato da eventi importanti che ha richiamato a sé i cosplayer di tutto il Paese. Quest’anno non mancano gli eventi dedicati a tema, a partire dai raduni nazionali di Spiderman e Lady Oscar, fino al tradizionale contest.

Lucca Comics and Games 2022, le novità dell’Area Cosplay

Il programma di quest’anno prevede due novità, due grandi Raduni Nazionali per commemorare alcuni importanti anniversari: quest’anno infatti ricorre il 60° di Spider-man e il 50° di Lady Oscar. Per l’occasione a Lucca è stato organizzato il raduno “Spiderman 60” sabato 29 Ottobre alle ore 12:00, con la partecipazione speciale di John Romita Jr., e “Lady Oscar 50° Anniversario” domenica 30 Ottobre alle ore 12:00, entrambi nel Giardino degli Osservanti con parata per le strade del centro città. A seguire e Photo Opportunity con l’ospite d’onore.

Non potevano inoltre mancare le tradizionali gare ECG European Cosplay Gathering – selezioni italiane sabato 29 Ottobre dalle ore 14:00 e il Lucca Cosplay Contest domenica 30 Ottobre dalle ore 14:00, entrambi presso l’Auditorium San Francesco.

Altra novità di quest’anno è il Fallout Cosplay Contest, un’imperdibile iniziativa nata dalla collaborazione tra Bethesda e Lucca Comics and Games. Il 30 ottobre alle 16:00, sempre sul palco dell’Auditorium San Francesco, per festeggiare il 25° Anniversario di una delle saghe di Videogames più popolari, potrete ricreare l’outfit del perfetto sopravvissuto. Proprio come nei giochi, potrete utilizzare materiali di riciclo e/o ecosostenibili per costruire armi letali o corazze efficaci.

Per i fan di Riot Games, sabato 29 ottobre alle 15:30 presso lo stand dedicato in San Romano è previsto un grande raduno, con parata a seguire fino a San Francesco, dove alle 16:30 inizierà il Cosplay Contest a tema Riot Games aperto a tutti, dai più giovani ai veterani del settore. Per coloro che invece non si sono ancora buttati nel mondo del Cosplay, ma vorrebbero conoscerlo meglio, sarà presente la Cosplay Academy, un vero e proprio Workshop completamente gratuito, che si avvale di collaborazioni con cosplayer, truccatori e cosmaker professionisti.

Infine non perdetevi il Raunji Cospl-Ai, un luogo dedicato al Cosplay dove Yanushi, al secolo Paolo Picchi, accoglierà cosplayer, artisti e ospiti in un salotto allestito in perfetto stile giapponese: una vera e propria area lounge con photo boot, firmacopie, dj-set, dolci tipici giapponesi, qualche bicchiere di sakè e tantissime altre sorprese.