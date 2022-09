Cinema e TV protagonisti di Lucca Comics and Games 2022 con ospiti di caratura mondiale, anteprime e appuntamenti che ruotano intorno alla commistione tra il cinema e le altre arti, dal fumetto alla letteratura, dal gioco al videogioco.

Lucca Comics and Games 2022 – cinema e TV: ospiti, anteprime e appuntamenti

Tim Burton

In collaborazione con Netflix, Tim Burton sarà presente a Lucca Comics and Games 2022 per presentare lunedì 31 ottobre l’anteprima europea del primo episodio di Mercoledì, l’attesissima serie tv diretta dal celebre regista che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy. La serie, interpretata da Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams e di cui Tim Burton ha diretto i primi quattro episodi, è in arrivo su Netflix dal 23 novembre. Per tutti i dettagli recuperate il nostro articolo dedicato.

Lucca Comics and Games 2022 – cinema e TV: Disney Plus

Disney Plus tornerà a Lucca Comics and Games 2022 con due entusiasmanti progetti Lucasfilm: Willow, la nuovissima serie di avventura fantasy live-action targata Lucasfilm e Imagine Entertainment basata sul classico film del 1988 diretto da Ron Howard e Andor, la nuovissima serie di Lucasfilm che esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars. Martedì 1 novembre, i membri del cast di Willow Amar Chadha-Patel, Erin Kellyman ed Ellie Bamber presenteranno dei filmati esclusivi dell’epica serie fantasy con una sensibilità moderna e incontreranno il pubblico per un Q&A. Il 30 ottobre, Denise Gough e Kyle Soller di Andor saranno a disposizione per parlare della loro serie incentrata sul viaggio di Cassian Andor nei giorni precedenti la ribellione contro l’Impero. Andor è già disponibile su Disney Plus con un episodio a settimana mentre Willow debutterà il 30 novembre.

Lucca Comics and Games 2022 – cinema e TV: Prime Video

Prime Video porta a Lucca Comics and Games 2022 Lillo Petrolo e Frank Matano per presentare i loro nuovi show: Sono Lillo, la nuova serie Original italiana sul mitico personaggio di Posaman disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2023, e Prova Prova Sa Sa, comedy show sull’improvvisazione, in esclusiva su Amazon Prime dal 2 novembre, con Frank Matano nei panni di conduttore affiancato da quattro grandi comici ospiti fissi dello show. Lillo Petrolo e Frank Matano presenteranno inoltre LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori.

Lucca Comics and Games 2022 – cinema e TV: Sky

In un panel esclusivo con Matteo Rovere, che racconterà Romulus II – La guerra per Roma, secondo capitolo della serie Sky Original. La serie dedicata alla nascita di Roma, che per questa seconda stagione vedrà accanto a Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli, anche Valentina Bellè, Emanuele Maria Di Stefano, Max Malatesta, Ludovica Nasti e Giancarlo Commare, sarà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 21 ottobre. Inoltre, per calarsi ulteriormente nelle atmosfere del mondo di Romulus, un urban game che coinvolgerà il pubblico di Lucca per tutta la durata della manifestazione, un’attività di stunt workshop con gli stunt della serie.

Lucca Comics and Games 2022 – cinema e TV: Sergio Bonelli Editore

Debutterà ufficialmente a Lucca Comics and Games 2022 il Bonelli Cinematic Universe. Nella serata inaugurale del festival verrà infatti proiettato con una première mondiale alla presenza del cast il fantasy action Dampyr, opera prima di Riccardo Chemello, una co-produzione Eagle Pictures, Sergio Bonelli Editore e Brandon Box. Distribuito da Eagle Pictures, Dampyr uscirà nelle sale italiane il 28 ottobre. Inoltre, nel pomeriggio del 29 ottobre al Teatro del Giglio, si terrà un incontro con i protagonisti del film.

Sempre nella prestigiosa location del Teatro del Giglio verranno presentati in anteprima mondiale i primi quattro episodi della serie animata Dragonero, tratta dal fumetto di successo creato da Luca Enoch e Stefano Vietti. Una coproduzione internazionale Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, Power Kids e NexusTV. Oltre all’anteprima, una serie di eventi dedicati al mondo di Dragonero trasformerà la città in una grande festa, per celebrare lo storico esordio di Bonelli nel settore dell’animazione.

Nexo Digital

Tra gli imperdibili film di Halloween arriva a Lucca domenica 30 ottobre la proiezione speciale di Cut! Zombi contro zombi, la commedia irresistibilmente dissacrante diretta dal Premio Oscar Michel Hazanavicius che vede nel cast anche Romain Duris e Bérénice Bejo. Ambientato sul set di un film horror a basso costo dove tutto pare virare verso il disastro, Cut! Zombi contro zombi arriverà al cinema per Nexo Digital come film evento dal 31 ottobre al 2 novembre.

One Piece Film Red

Sabato 29 ottobre ci sarà l’anteprima di One Piece Film: Red alla presenza del regista Gorō Taniguchi: a rendere ancora più speciale l’appuntamento, saranno a Lucca una serie di iniziative dedicate ai fan della ciurma di Cappello di Paglia tra cui giochi, una caccia al tesoro, un karaoke, una parata musicale e molto altro. Trovate tutte le iniziative nel nostro articolo dedicato.

Mentre lunedì 31 ottobre sarà la volta di Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night, il secondo capitolo dell’acclamata serie in sala dal 14 al 16 novembre per Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit.

Carne Fredda

Atteso l’appuntamento con Carne Fredda, serie televisiva antologica incentrata sui temi dell’orrore psicologico e del conflitto sociale, prodotta da Adler Entertainment e Red On Production, scritta e diretta da Roberto Recchioni, romanziere e sceneggiatore e illustratore per i fumetti, il cinema e la letteratura, ora alla sua prima esperienza come regista. Il pubblico di Lucca potrà assistere all’anteprima dell’episodio pilota.

Minerva Pictures

Minerva Pictures sarà presente con il suo canale Bizzarro Movies e porterà la commedia horror diretta da Charles Brand, Evil Bong, sulla surreale avventura di un gruppo di giovani studenti.

Per i più piccoli arriva invece Super Benny, la prima produzione animata completamente dedicata alla food star Benedetta Rossi e alla sua famiglia prodotta da KidsMe, la Children content Factory di De Agostini Editore, per Warner Bros. Discovery. I nuovi episodi della serie, disponibile su discovery+, arriveranno su Frisbee (canale 44) a partire dal 10 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 20:30.