Il fantasy è protagonista di Lucca Comics and Games 2022 espandendosi all’interno delle Mura e raddoppiando l’appuntamento per tutti i lettori e fan del fantasy e del fantastico forte del poster tolkienano della manifestazione firmato da Ted Nasmith.

Lucca Comics and Games 2022 – fantasy: ospiti e appuntamenti

Luk for Fantasy

A Lucca Comics and Games 2022, la grande editoria troverà la sua naturale localizzazione in piazza San Martino, punto di contatto tra il mondo del fumetto nello storico padiglione Napoleone e il monografico di Sergio Bonelli Editore in piazza Antelminelli, passando per gli editori delle piazze del Giglio e di San Giovanni e il grande padiglione del manga di J-Pop. Insieme a Mondadori, Audible e TIWI e Sky Arte, quindi, torna il Gruppo editoriale Mauri Spagnol – GeMS che completa, in San Martino, l’offerta con Bompiani e Giunti, Fazi Editore e la Libreria Internazionale Hoepli, con una selezione di titoli anche in lingua inglese.

Lucca Comics and Games 2022 – fantasy: gli ospiti

Ted Nasmith è l’artista Ospite Speciale di Luk For Fantasy, a cui sarà dedicata una mostra in Palazzo Ducale, e Jay Kristoff, con la nuova trilogia Lifel1k3 in uscita per Mondadori, è il padrino della narrativa per il 2022, la madrina di quest’anno è sicuramente Laini Taylor, che sarà presente in fiera grazie alla collaborazione di Fazi Editore. Presente da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre, Taylor aspetta tutti i suoi fan a Lucca per parlare della sua carriera, ma anche di narrativa fantastica, folklore, miti e leggende.

Tra gli ospiti internazionali di Luk For Fantasy anche uno scrittore misterioso: J.M. Miro, autore del romanzo Oscuri talenti pubblicato da Bompiani. Il marchio della casa editrice Giunti porterà in fiera anche la nuova edizione della Storia della Terra di Mezzo, collana di dodici volumi tradotti da Luca Manini, insieme a Cinzia Pieruccini, che sarà a Lucca Comics & Games per presentare il nuovo volume insieme a Roberto Arduini e all’Associazione Italiana Studi Tolkieniani (AIST) che curerà il ciclo di incontri dedicati a J.R.R. Tolkien. A completare l’offerta del gruppo Giunti ci saranno anche Lorenza Ghinelli, finalista al Premio Strega con La colpa (2012), per il lancio del suo nuovo libro horror La stirpe e il sangue, e Francesco Dimitri che torna al fantastico con Il bacio della buonanotte.

Lucca Comics and Games 2022 – fantasy: gli appuntamenti

Tornano gli incontri di Audible, con importanti ospiti e il lancio della serie audio Diabolik, tratta dal celebre fumetto di Astorina, con una performance live che coinvolgerà i protagonisti Francesco Venditti, Myriam Catania, Claudio Moneta e il disegnatore diaboliko Giuseppe Palumbo. La colonna sonora dello spettacolo sarà a cura del Quintetto Lucensis con gli arrangiamenti e il live elettronics di Riccardo Romano. Francesco Pannofino sarà presente lunedì 31 ottobre in due appuntamenti dedicati a Philip K. Dick, per raccontare gli audiolibri della Trilogia di Valis, e la special edition del Trivia di Harry Potter, organizzato in collaborazione con l’associazione Caput Draconis. Tornano anche Luca Perri e Adrian Fartade per la presentazione del nuovo podcast Storielibere.fm in esclusiva per Audible Cineastri. Due astrocosi al cinema, moderati dal divulgatore Massimo Polidoro; e Andrea Colamedici e Maura Gancitano con La Filosofia di Harry Potter II, seconda stagione del podcast Audible Original che racconta il lato più profondo e filosofico dell’opera di J.K. Rowling.

Mondadori porta a Lucca Comics and Games 2022 Jay Kristoff, che sarà presente sabato 29 e domenica 30 ottobre, Francesca Michielin che esordisce nella narrativa con Il cuore è un organo. Saranno presenti anche Alberto Giannone, per presentare Meglio curiosi che intelligenti. 8 curiosi che hanno cambiato il mondo e come puoi farlo anche tu, Andrea Delnegro, con La fisica dei manga, e Daniele Giannazzo, a.k.a. Daninseries, che conclude la sua trilogia con Roe e la promessa di sangue. Dopo l’incontro di maggio a Terre Furiose, non poteva mancare tra gli ospiti Mondadori il collettivo La Buoncostume, con aperitivi e attività non convenzionali.

Tornano TIWI e Sky Arte con Carlo Lucarelli, scrittore, sceneggiatore e conduttore televisivo, è stato protagonista nell’ultimo anno della seconda stagione della serie di Sky Original In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe, dedicata agli aspetti più terrificanti e inaspettati delle fiabe che abbiamo sempre conosciuto. Dopo Tintoretto. Un ribelle a Venezia, arrivano due graphic novel in uscita il 14 ottobre: Botticelli. Una storia fantastica di Alberto Bonanni e Gianmarco Veronesi e Pompei. La città riscoperta di Giulio Antonio Gualtieri e Luca Albanese, entrambi presenti al festival.

Martedì 1° novembre sul canale Twitch di Lucca Comics & Games, infatti, sarà possibile assistere all’intervista a Glenn Cooper, scrittore, sceneggiatore e produttore cinematografico, che ha venduto milioni di copie dei suoi libri in tutto il mondo. Dopo La quarta profezia, edito per la casa editrice Nord del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, Cooper torna in libreria proprio dal 31 ottobre con Un nuovo Papa, pubblicato dallo stesso editore, e sarà l’occasione giusta per fargli domande sui suoi libri e sulla sua carriera.

All’interno del padiglione Carducci, invece, ritrova il suo posto accanto all’Area Performance e alle aree dedicate al gioco di ruolo e al librogioco, la narrativa e l’illustrazione di Luk For Fantasy con Fanucci Editore, Urania, Marcos y Marcos, Future Fiction, Odoya, Plesio Editore, Edikit e una rinnovata offerta di fantascienza che trova nella sala Ingellis un programma dedicato agli appassionati e a tutti i curiosi che vogliono esplorare il genere.

La fantascienza

Per quanto riguarda l’offerta legata alla fantascienza, a Lucca Comics and Games 2022 sarà possibile esplorare le navi di “Mondo9” con Dario Tonani e Franco Brambilla, presenti tutti i giorni per festeggiare i 70 anni di Urania insieme a Franco Forte, direttore della collana Mondadori, e Franci Conforti, vincitrice del Premio Urania, massimo riconoscimento del genere in Italia, che viene premiata proprio a Lucca. Sempre nel programma dedicato alla fantascienza trova spazio l’autore di Taiwan Chi Ta-Wei, grazie al supporto della Divisione Culturale della Rappresentanza di Taipei, che sarà presente in manifestazione e su Twitch per parlare di fantascienza, asia e queer. Infine, saranno presenti César Santivañez, scrittore e sceneggiatore peruviano, e Francesco Verso, scrittore italiano due volte vincitore del Premio Urania.

A esplorare i punti di contatto e le differenze tra scienza e fantascienza, invece, saranno gli incontri curati e moderati dal giornalista Emilio Cozzi, con il coinvolgimento di grandi nomi della ricerca e della divulgazione come Matteo Cerri, professore associato di fisiologia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna e membro del Topical Team Hibernation dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e Andrea Bersani, tecnologo presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che si troveranno in dialogo con fumettisti, scrittori ed esperti della cultura pop.

Sempre in sala Ingellis sarà presentato il nuovo libro di Renato Genovese, creatore e ideatore dell’Area Games del festival, nonché giornalista e scrittore di saggi sul gioco. Il Carducci con la sua Area Performance sarà anche il palcoscenico ideale per ospitare gli illustratori che hanno reso iconico il mondo del gioco e le sue traduzioni su altri media. Tra gli artisti che quest’anno animeranno l’Area ci sarà anche Philipp Urlich, copertinista dei libri di Dragonlance di Tracy Hickman e Margaret Weis, ospite di Fanucci Editore. Sempre per questa casa editrice sarà presente in manifestazione Tahereh Mafi, autrice bestseller della serie Shatter Me.