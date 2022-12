Crunchyroll rende disponibile da oggi, e nella sua interezza, la Stagione 2 di Demon Slayer, ispirata al successo manga omonimo scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge, doppiata in italiano.

La Stagione 2 dell’anime si compone di due archi narrativi: la prima parte è la l’adattamento televisivo del lungometraggio Demon Slayer: Il Treno Mugen con una nuova colona sonora, 70 scene inedite e un episodio con eventi mai visti prima, il primo, che racconta la storia di una missione accettata da Kyojuro Rengoku, per un totale di sette episodi. LiSA torna a cantare la sigla d’apertura dell’anime “Akeboshi” mentre la sigla di chiusura s’intitola “Shirogane”.

La seconda parte della stagione, invece, adatta l’arco narrativo del Quartiere dei Divertimenti di Yoshiwara (Yukaku-hen) e vede Tanjiro e i suoi compagni affrontare una nuova missione nel quartiere del piacere di Yoshiwara dove affronteranno il demone Daki. La storia si pone immediatamente dopo gli eventi del Treno Mugen e l’episodio di esordio dell’adattamento dell’arco narrativo ha una durata speciale di un’ora. L’episodio finale, invece, dura 45 minuti eccezionalmente. Aimer canta la sigla d’apertura “Zankyosanka” e quella di chiusura intitolata “Asa ga kuru”.

Poster della Stagione 2 di Demon Slayer.

Nella sua interezza la Stagione 2 si compone di 18 episodi: 7 episodi la prima parte e 11 episodi la seconda. In Giappone ha avuto inizio ad ottobre 2021 per concludersi a febbraio 2022. La serie è stata distribuita in Italia e in contemporanea con il Giappone sottotitolata sempre per Crunchyroll.

Ricordiamo che ad aprile 2023 avrà inizio la Stagione 3 di Demon Slayer, ma non solo. Cliccate qui per scoprire le ultimissime novità.

A proposito di Demon Slayer

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 23 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 21 volumetti disponibili (recuperatelo qui su Amazon).

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da Studio Ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).

Il sequel dell’anime si concretizza con un film animato che adatta l’arco narrativo dell’allenamento uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia è disponibile dal 13 luglio 2021 per Dynit su Amazon Prime Video. La seconda stagione animata è stata trasmessa dal 10 ottobre 2021 al 13 febbraio 2022 ed è disponibile sottotitolata in italiano per Crunchyroll. In più la stessa è anche disponibile doppiata in italiano per Crunchyroll. E’ altresì in produzione una terza stagione animata che adatterà gli eventi dell’arco narrativo del Villaggio degli Spadaccini e avrà inizio ad aprile 2023.

Se ancora non conosceste l’opera, qui di seguito una breve sinossi: