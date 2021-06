Cultura Pop & Grafite presentano Un Viaggio nel Mondo del Fumetto – il fumetto Disney

Nuovo appuntamento con Cultura Pop & Grafite presentano Un Viaggio nel Mondo del Fumetto. Martedì 22 giugno, a partire dalle 18.30, Cultura Pop ospiterà sul suo canale Twitch Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione.

In questo quarto appuntamento con questo format parleremo del fumetto Disney con Gianfranco Florio.

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Parleremo della scuola disneyana italiana, dell’influenza del fumetto Disney sia sui lettori (soprattutto italiani che godono ormai da decenni del settimanale Topolino come vero e proprio viatico nel fantastico mondo della letteratura a fumetti di ogni tipo) sia sugli scrittori e disegnatori. Parleremo del rinnovato interesse per il fumetto Disney degli ultimi anni e delle difficoltà del cimentarsi con questi iconici personaggi.

Modera Domenico Bottalico.

Ecco una breve bio del nostro ospite:

Nato a Bari nel 1982, vive e lavora a Milano. Affascinato dal disegno, indirizza in questo senso i suoi studi e, dopo aver frequentato il liceo artistico, segue un corso alla scuola di fumetto leccese Lupiae Comix fino a giungere all’Accademia Disney di Milano. Nel 2007 inizia a collaborare per la Walt Disney Company Italia illustrando i magazine di Cip & Ciop, Toy Story e Cars. Nel 2013 inaugura le sue graphic novel legate alle produzioni Disney/Pixar, partendo da quelle dei film Planes e Planes 2. Successivamente approda al settimanale Topolino per il quale disegna le storie, successivamente collabora anche per le testate mensili Paperino e Paperinik. Nel 2016 cura la mostra La notte milanese del dr. Fulci, dedicata al grande regista. Per la rivista Scarp de’ tenis cura le strisce satiriche di Paputsi, di cui è creatore insieme a Davide Barzi e Luca Usai. Il suo ultimo impegno è legato alle produzioni a fumetti collegate alla nuova serie animata di DuckTales.