CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori – Luca Barbieri & Lorenzo Pastrovicchio (Wizards of Mickey)

Nuovo appuntamento con CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori. Domani 15 aprile, a partire dalle 21, CulturaPOP ospiterà sul suo canale Twitch Luca Barbieri & Lorenzo Pastrovicchio.

Il team creativo dietro la nuova saga di Wizards of Mickey, sottotitolata Forbidden Kingdom con all’attivo due volumi, ci porteranno alla scoperta di questo nuovo capitolo di una delle saghe Disney più amate in tutto il mondo e ci racconteranno cosa significa lavorare con questi iconici personaggi e qual è stata l’evoluzione delle saga disneyane da PK a X-Mickey passando per Topo Noir fino a Darkenblot e Double Duck!

Modera Domenico Bottalico, interviene Manuel Enrico.

CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori è uno spazio mensile in cui scrittori e disegnatori del panorama nazionale ed internazionale sono ospiti del canale Twitch di CulturaPOP per raccontare retroscena, aneddoti e curiosità sulla lavorazione dietro i volumi e gli albi a fumetti che arrivano in libreria e fumetteria.

A proposito di Luca Barbieri & Lorenzo Pastrovicchio

Direttamente dal sito ufficiale di Topolino ecco la presentazione di Lorenzo Pastrovicchio:

La sua è stata un’infanzia vivace e colorata, passata a succhiare matite e pennarelli come fossero bastoncini di liquirizia. Poi Lorenzo ha fatto gli studi che tutti i bravi ragazzi devono completare e finalmente è arrivato all’Accademia Disney per seguire la sua vera passione, disegnare Paperino, Paperone e tutti gli altri.

Incomincia con qualche illustrazione di prova, a cui seguono un po’ di copertine per Topolino, Grandi Classici, Paperinik, e tante, tantissime storie a strisce, una più bella dell’altra, tra cui i Wizards of Mickey e DoubleDuck. A Trieste, dove è nato e dove vive, Lorenzo insegna a disegnare fumetti in una scuola specializzata e, sia detto per inciso, ha anche inventato un fumetto pubblicitario per il lancio della Multipla FIAT e realizza splendide soluzioni grafiche per la rivista Max.

Luca Barbieri invece è una firma nota ai lettori di Cultura POP e non solo essendo anche il curatore di Dragonero per la Sergio Bonelli Editore:

Nato a Genova il 20 maggio 1976, Luca Barbieri è uno scrittore, fumettista e sceneggiatore italiano. Ha abitato a La Spezia per diversi anni, dove ha frequentato il Liceo Scientifico, per poi laurearsi in Giurisprudenza all’Università degli studi di Genova. È iscritto all’ordine nazionale dei giornalisti, ha pubblicato vari libri, di narrativa e saggistica, ed è sceneggiatore di fumetti Bonelli (Dragonero, Zagor e Tex) e Disney. Ha curato per Meridiano Zero la collana WEST, dedicata al mondo dei western. Dal 2016 è redattore della Sergio Bonelli Editore. È curatore della testata fantasy “Dragonero” e della sua derivazione “Senzanima” per un pubblico più maturo. Tiene una rubrica mensile sul sito Tom’s Hardware – Cultura Pop, intitolata “Il Rasoio”.

L’appuntamento con CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori – Luca Barbieri & Lorenzo Pastrovicchio (Wizards of Mickey) è per domani 15 aprile dalle 21 sul canale Twitch di Cutura POP!

In attesa della live, recuperate Wizards of Mickey Forbidden Kingdom – L’Oscura Profezia su Amazon!