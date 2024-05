Giochi Gratis PC: Prime Gaming regala ben 9 Giochi (c'è un Fallout!)

La piattaforma di Amazon Prime Gaming annuncia un'entusiasmante offerta per i suoi abbonati per il mese di maggio 2024, presentando una selezione di videogiochi accessibili senza costi aggiuntivi. Questa iniziativa offre ai giocatori la possibilità di esplorare una varietà di titoli senza ulteriori spese per gli abbonati Amazon Prime. L'elenco dei giochi rivelati comprende giochi per tutti i gusti.

Iniziamo con Tomb Raider Game of the Year Edition, disponibile dal 2 maggio sulla piattaforma GOG. Questo titolo in particolare segna l'inizio reboot di Lara Croft, presentandoci una giovane eroina ancora alle prime armi nell'arte dell'esplorazione. Prosegue con LEGO Star Wars 3: The Clone Wars, anch'esso lanciato il 2 maggio su GOG. Questo gioco, ambientato nel ricco universo di Star Wars, invita i giocatori in un'avventura cooperativa ricca di azione, piattaforme ed enigmi legati alla serie iconica.

La lista si arricchisce ulteriormente il 9 maggio, con titoli come Dark City: International Intrigue e Nine Witches: Family Disruption sulla Amazon Games App, offrendo un mix di mistero e avventura punta e clicca allo stile comico e retrò. Segue Fallout 3: Game of the Year Edition su GOG, che non ha certo bisogno di presentazioni. Non mancheranno le esperienze immersive con Electrician Simulator su Epic Games Store, un titolo che permette di sperimentare la vita di un elettricista, aggiustando e montando oggetti elettronici con realistica precisione.

Dal 16 maggio, i puzzle e le sfide di logica prendono il sopravvento con 100 Doors Games: Escape from School su Legacy Games, invitando i giocatori a risolvere enigmi per fuggire da una serie di stanze chiuse. Segue The Forgotten City sulla Amazon Games App, un'avventura basata su un loop temporale ambientata nell'antica Roma, che mette alla prova le abilità deduttive e decisionali dei giocatori. Chiude la selezione del mese Spirits of Mystery: Whisper of the Past, offerto il 23 maggio sulla Amazon Games App, un gioco a oggetti nascosti che promette di trasportare i giocatori in un regno di enigmi e misteri.

È importante notare che i giochi possono essere reclamati esclusivamente attraverso lo store specificato. Questo sistema non solo favorisce la facilità di accesso ai titoli offerti ma supporta anche le collaborazioni con diverse piattaforme digitali come GOG, Epic Games Store e Legacy Games, oltre alla propria Amazon Games App.

Maggio 2024 si annuncia come un mese ricco di opportunità per immergersi in svariate storie e mondi unici, tutto senza costi aggiuntivi per gli abbonati Prime. È un'occasione unica per arricchire la propria libreria digitale con titoli di qualità.