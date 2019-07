Cyclops ( X-Men ) per la linea MAFEX di Medicom Toy

Continuano le uscite di Medicom Toy per la linea Mafex, dedicata questa volta a Cyclops ( in Italia Ciclope ) degli X-Men.

Continuano le uscite di Medicom Toy per la linea Mafex La nuova figure sarà dedicata questa volta a Cyclops ( in Italia Ciclope ) degli X-Men. Questa action figure sarà realizzata in plastica e sarà completamente snodabile come tutte le altre figure dedicate a questa linea. Questa volta Mafex non si è ispirata al personaggio dei film già usciti, ma ai comics dedicati agli X-men con la tipica divisa gialla e blu.

Queste tipo di action figure raggiungono un’altezza media di 16 cm circa e sono completamente snodate grazie alle tantissime articolazioni presenti nel corpo. Includono inoltre delle parti di ricambio per poter posizionare la figure nelle più svariate pose e riprodurre ogni situazione, comprese quelle in volo o quelle più estreme, visto che all’interno sarà disponibile uno stand espositivo si cui posizionare il modello.

Nella confezione del nostro Cyclops troveremo numerosi extra tra cui dei volti intercambiabili, delle mani, due visori per gli occhi e due effetti di raggio che potranno essere posti nel visore per simulare uno degli attacchi del nostro mutante.

Cyclops ( Ciclope ) il cui vero nome è Scott “Slim” Summers, è un supereroe mutante appartenente al super gruppo degli X-Men. Fa parte della squadra originale reclutata dal Professor X. Da bambino Scott e il fratello Alex ebbero un incidente aereo, durante la caduta Scott adoperò per la prima volta i suoi poteri mutanti, usando i suoi raggi ottici per attutire l’impatto salvando anche il fratello. Dopo l’incidente, il fratello Alex venne adottato mentre Scott rimase in coma e poi per poi venire tenuto per lungo tempo in un orfanotrofio. I suoi poteri si manifestarono nuovamente non appena il ragazzo uscì dal coma, e con suo orrore, non riuscendo a controllare i raggi che gli uscivano dagli occhi, rimase con gli occhi bendati per quasi un anno. Dopo varie vicissitudini Charles invitò Scott nei suoi primi X-Men, dei quali divenne il leader indiscusso, assumendo il nome in codice di Ciclope.

L’uscita di Cyclops è prevista per il mercato Giapponese a gennaio 2020 al prezzo di 7.800 yen.