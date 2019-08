D23 expo: ecco il trailer del live-action di Lilli e il Vagabondo

Come possiamo vedere dal trailer, il film riprende alla perfezione le atmosfere indimenticabili del classico Disney, mostrandoci nuovi personaggi e degli animali in parte interpretati da cani reali e in parte da animatronics iperrealistici. J

Nel film non ci saranno variazioni di trama rispetto al classico originale del 1955. Il film racconterà la famosa storia di una viziata cagnolina domestica e un randagio duro ma dal grande cuore. Sono loro i protagonisti di un’avventura inaspettata che, nonostante le differenze, li farà avvicinare e farà loro comprendere il vero significato della parola “casa”.

La regia del film è affidata a Charlie Bean e il doppiaggio coinvolge attori del calibro di Tessa Thompson e Justin Theroux come voci della coppia Lilli (Lady) e Biagio (Vagabondo). L’attrice Ashley Jensen sarà Jackie, una cagnolina scottish terrier che sostituirà Whisky e Benedict Wong (già visto in Doctor Strange) sarà Bull, un Bulldog amico di Biagio, mentre Janelle Monae interpreterà l’affascinante cagnolina Gilda. Kiersey Clemons e Thomas Mann, infine, saranno Tesoro e Gianni Caro, i due padroni dell’adorabile protagonista.Il film sarà disponibile su Disney + al lancio della piattaforma, ovvero il 12 novembre in America e all’alba del 2020 in Europa. Purtroppo non abbiamo ancora una data per quanto riguarda l’arrivo in Italia, ma vi terreno aggiornati riguardo tutte le novità.