D23 expo: Svelato il progetto segreto “One Day at Disney”

L'evento D23 si apre con l'annuncio del documentario a episodio "One Day at Disney" che approderà su Disney + a dicembre.

In questi giorni, la Disney aveva annunciato l’arrivo di uno show segreto, che sarebbe stato poi rivelato all’alba dell’edizione 2019 dell’evento D23, evento che si svolgerà a partire dalla giornata di oggi, fino al 25 agosto. Sui social le ipotesi riguardo questa rivelazione diventavano sempre di più e gli utenti non hanno fatto altro che refreshare le pagine delle notizie, attendendo l’arrivo di qualche informazione in più. Poche ore fa lo show è stato finalmente rivelato.

Si tratta di “One Day at Disney” un documentario a episodi che esplorerà la vita quotidiana dei vari membri degli staff, impegnati nelle numerose sedi sparse in tutto il mondo della multinazionale più importante di tutti i tempi. Lo show farà visita ad animatori, disegnatori, attori e scultori, indagando su ogni dettaglio del loro lavoro e della loro vita nella Disney, dando rilievo anche a tutti i dipendenti che trascorrono le loro giornate lavorando nei parchi a tema Disneyland. One Day at Disney approderà sulla piattaforma Disney + a dicembre di quest’anno ed è prodotto da Michael Antinoro e David Chamberlin. Potete trovare il trailer del progetto qui sotto:

Hundreds of cast members. Five continents. One Day At Disney. Original documentary. Streaming December 3 only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/bFEewylOV0 — Disney+ (@disneyplus) August 23, 2019

Questa è sicuramente una rivelazione inaspettata, che ha scatenato diverse reazioni su internet, ma che testimonia quanto la Disney ci tenga a mostrare il lavoro che viene svolto dietro le quinti di ogni suo lavoro, e a rendere protagonisti anche coloro che non hanno mai mostrato il proprio volto al pubblico. Le prossime giornate saranno completamente dedicate al D23 e saranno sicuramente pregne di notizie e annunci importanti. One Day at Disney è solo la prima importante rivelazione di questo evento e vi terremo aggiornati su tutto ciò che accadrà.