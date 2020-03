Da The Op in arrivo due giochi su Spongebob

Buone notizie per i fan di Spongebob, grazie a The Op la simpatica spugna di mare gialla diventerà protagonista di Trivial Pursuit: Spongebob e del gioco da tavolo collaborativo SpongeBob: Plankton Rising.

Trivial Pursuit: SpongeBob

The Op non è nuova a edizioni su licenza di Trivial Pursuit, infatti in passato l’editore ha realizzato edizioni dedicate a popolari franchise come Dragon Ball Z, Harry Potter e The Big Bang Theory.

In questa nuova iterazione il gioco nozionistico a domande più celebre del mondo si tingerà di giallo e approderà a Bikini Bottom, dove gli appassionati di questa divertente serie animata potranno mettere alla prova le proprie conoscenze dello show con 600 domande divise per categoria (Personaggi, Canzoni, Luoghi, The Krusty Krab, stagioni 1-6, Stagioni 7-12).

Trivial Pursuit: Spongebob sarà disponibile a partire dal 22 maggio 2020 ad un prezzo di 19,99 dollari.

All’interno della scatola potrete trovare: il caratteristico contenitore a spicchio, 100 carte domanda divisa nelle 6 categorie, un dado a 6 facce e il regolamento di gioco.

SpongeBob: Plankton Rising

SpongeBob: Plankton Rising sarà un gioco da tavolo collaborativo per 1-4 giocatori dagli 8 anni in su e della durata di 45-60 minuti. I giocatori vestiranno i panni dei protagonisti della serie tv (SpongeBob, Sandy, Patrick e Squiddy) con l’obiettivo di impedire al perfido Plankton di rubare un Krabby Patty.

Plankton Rising utilizzerà il sistema Rising game engine, già utilizzato da The Op in altri prodotti con licenza come Star Wars Dark Side Rising (link Amamzon) o Harry Potter Death Eaters Rising (link Amamzon).

SpongeBob: Plankton Rising sarà disponibile a partire da questa estate ad un prezzo di 39,99 dollari.

All’interno della scatola potrete trovare: il tabellone di gioco, 10 Dadi Amici, una miniatura Plankton, 6 tessere ingredienti Krabby Patty, 4 token Team, 30 token paletta, 30 segnalini furto, 60 segnalini tempo, 4 carte casa base, 48 carte Krusty Krab, 18 carte azione Plankton e il regolamento di gioco.